Alternative

Wer weder Studienplatz noch Ausbildungsstelle vorweisen kann, entscheidet sich gerne für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder für den Bundesfreiwilligendienst (BFD). Zu den Einsatzbereichen gehört ein breites Spektrum wie beispielsweise die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, mit Senioren, im Mobilen Sozialen Dienst, Behindertenfahrdienst, Rettungsdienst oder in der Ersten-Hilfe Ausbildung.

Umgang mit Menschen

Ein FSJ, BFD oder soziales Praktikum bietet interessante Einblicke in die soziale Arbeit und bringt wichtige Erfahrungen im Umgang mit anderen Menschen. Im Anschluss an das Soziale Jahr sind die Mitarbeiter des ASB bei der Vermittlung und Suche nach Ausbildungsplätzen behilflich. In seinen zahlreichen Einrichtungen macht sich der ASB für den Nachwuchs stark und bietet jedes Jahr Ausbildungsplätze zum/zur examinierten AltenpflegerIn oder NotfallsanitäterIn.

Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg e.V.

Region Heilbronn-Franken

Ferdinand-Braun-Str. 19, 74074 Heilbronn, Fon: 07131/9739116

www.asb-heilbronn.de