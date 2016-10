Angestellt oder selbständig: Das sind die Vor- und Nachteile

× Erweitern Selbstständigkeit im Berufsleben

Nach Ausbildung oder Studium stehen viele Menschen vor einer wichtigen Frage: Sollen sie sich einen Arbeitgeber suchen? Oder sollen sie sich selbstständig machen und zum eigenen Chef werden?

Die Anstellung: Vor- und Nachteile

Das klassische Lebensmodell sieht in der Regel eine Angestellten-Tätigkeit vor. Das hat gewiss so manchen Vorteil. Das Gehalt kommt in der Regel pünktlich auf das eigene Konto. Die Arbeitszeiten sind geregelt. Und wenn einmal mehr gearbeitet werden muss, können Überstunden berechnet oder später abgefeiert werden. Der Urlaubsanspruch ist gewiss und nicht selten gibt es auch noch Urlaubsgeld. Bei Streitigkeiten mit dem Arbeitgeber helfen Gewerkschaften. Viele Angestellte schätzen das sorgenfreie Leben, das mit der Festanstellung verbunden ist.

Das Leben könnte schön sein, doch oft machen Kollegen und Chef dem Angestellten das Leben schwer. Man muss tun, was die Geschäftsleitung sagt, auch wenn man genau weiß, dass die Geschäftsführung wieder einmal eine falsche Entscheidung getroffen hat. Kollegen können ebenso das Betriebsklima erheblich belasten - der einfache Angestellte hat aber nur wenig Einfluss darauf, mit wem er oft jahrelang zusammenarbeiten muss. Kommen nun unsichere Arbeitsplätze oder befristete Arbeitsverträge hinzu, träumt so mancher von der Selbstständigkeit.

Die Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit

Ein alter Spruch bringt es auf den Punkt: Selbstständig zu sein, bedeutet ständig alles selbst tun zu müssen. Einen Business Plan schreiben, neue Kunden akquirieren, Marketing Strategien ausfuhren, aber dass alles muss man nicht zwingend selbst machen, sondern man kann darüber entscheiden. Tatsächlich ist der Selbstständige sein eigener Chef. Er kann tun und lassen, was er will. Er trifft eigene Entscheidungen. Doch auch die Freiheit und die Selbstbestimmung, die viele Menschen mit dem Dasein eines Selbstständigen verbinden, findet ihre Grenzen, wenn Kunden gewonnen werden müssen und Geldgeber bei Laune gehalten werden wollen. Wer ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen will, kann eben nicht alles tun, was er will, sondern muss vor allem das tun, was dem Erfolg dienlich ist. Skrupel und eigene Wertvorstellungen können sich hier so manches Mal als hinderlich erweisen.

Gerne wird die Selbstständigkeit mit hohem Einkommen verbunden. Vor allem in den ersten Jahren sollten sich Existenzgründer aber keinen Illusionen hingeben. In der Regel ist eine Durststrecke zu überwinden, während man extrem viel arbeiten muss - ist das Geschäft etabliert, kann sich das ändern. Doch auch dann bleibt vor allem das Risiko bestehen, alles doch noch zu verlieren.

Eine Frage der Mentalität

Sachliche Gründe für und wider die Selbstständigkeit mag es viele geben. Am Ende kommt es auf die Mentalität des Einzelnen an. Und deshalb ist es sicherlich nicht der schlechteste Rat, bei der Entscheidung auf sein Bauchgefühl zu hören.