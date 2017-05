Arbeiten, wo andere Urlaub machen

× Erweitern Thermen & Badewelt Sinsheim

Am Samstag, den 24.06. findet im Foyer der THERMEN & BADEWELT SINSHEIM ein Job-Infotag statt. Interessierte Bewerber können sich von 11 bis 16 Uhr, ganz ohne Eintritt, über die verschiedenen Jobmöglichkeiten unter Palmen informieren.

Ob Teilzeit, Vollzeit, Mini-Job, Praktikum oder Ausbildung, die THERMEN & BADEWELT SINSHEIM bietet für jeden das richtige Beschäftigungsangebot. Im direkten Austausch mit den Mitarbeitern können Berufsinteressierte spannende Informationen über die Abteilungen Empfang, Gäste-Service, Marketing, Technik, Gästebetreuung, Massage und Raumbegrünung, aktiv und interaktiv erfahren. Einmalige Blicke hinter die Kulissen und spannende Mitmachaktionen mit tollen Gewinnen erwarten die Besucher des Job-Infotags.

Die vielfältigen und kundennahen Aufgabenbereiche der Gästebetreuung erstrecken sich von der Gestaltung des Aufguss- und Aktivprogramms über die Beckenaufsicht bis hin zur Durchführung von Aufgüssen und Aqua-Kursen. Mit einem Wedel-Wettbewerb und einem Quiz können die Aufgaben eines Gästebetreuers erkundet werden. Interaktiv wird es auch in der Abteilung Marketing: Ob ideenreich, analytisch oder organisiert – hier sind kreative Köpfe willkommen. Mit der Gestaltung von individuellen Magnetbuttons und der Darstellung einer Werbe-Kampagne können sich Besucher aktiv und interaktiv informieren. Einmalige Blicke hinter die Kulissen erhalten alle Technikinteressierten bei den stündlichen Führungen. Die Besucher entdecken hierbei die THERMEN & BADEWELT SINSHEIM aus einem anderen Blickwinkel und können sich so mit den verschiedenen Aufgaben im technischen Bereich vertraut machen. Im Gegensatz dazu, stehen die Mitarbeiterinnen am Gäste-Service, die die Besucher empfangen und den Gästen alle wichtigen Fragen zum Besuch gerne beantworten. Beim interaktiven Spiel „Enten angeln“ erfahren die interessierten Besucher worauf es in dieser service- und dienstleistungsorientierten Abteilung ankommt. Auch die Mitarbeiter des Empfangs zeichnen sich durch eine hohe Kundenorientierung aus und haben immer ein Lächeln auf den Lippen. Einen Überblick der abwechslungsreichen Tätigkeit am Empfang und tolle Gewinne können sich Besucher am Glücksrad erspielen.

Ca. 120 interne und 130 externe Mitarbeiter beschäftigt die Wundgruppe in Sinsheim. Mit der Begrüßung des 3 millionsten Gastes innerhalb von vier Jahren, liegt es auf der Hand, dass die THERMEN & BADEWELT SINSHEIM wachsen muss. Geschäftsführer und Eigentümer Josef Wund hat bereits angekündigt die THERMEN & BADEWELT SINSHEIM stetig zu erweitern. Um eine Anlage in dieser Dimension dementsprechend führen zu können, werden viele weitere Berufsmöglichkeiten in der THERMEN & BADEWELT SINSHEIM geschaffen und neue motivierte Mitarbeiter gesucht.