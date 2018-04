Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heilbronn - Arbeiten in einem offenen Umfeld

Als unabhängig anerkannter Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege stehen für die AWO Kreisverband Heilbronn e.V. die Umsetzung der Werte Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit an erster Stelle.

Die Mitarbeiter, Ehrenamtlichen und Freiwilligen geben jeden Tag ihr Bestes, um Kindern, Jugendlichen und Familien eine Stütze zu sein und ihnen das Leben, soweit es geht, zu erleichtern. Ob in Kindertagesstätten, den Hilfen zur Erziehung, in der Flüchtlings- oder Schulsozialarbeit, den Angeboten der Eingliederungshilfe, im familienentlastenden Dienst oder in der Paul-Meyle-Schule – die Aufgaben erstrecken sich in viele Lebensbereiche und die AWO ist überall dort, wo Hilfe gebraucht wird.Daher vergibt der Verband jedes Jahr über 40 FSJ oder BFD Stellen in ganz verschiedenen Aufgabenbereichen. Durch ein FSJ/BFD kann man z.B. die Wartzeiten auf Ausbildung oder Studium sinnvoll überbrücken. TaH

