Arbeitsmarkt im Landkreis zeigt Stärke

Nach dem Anstieg der Arbeitslosigkeit über den Jahreswechsel ist die Zahl der Menschen ohne Beschäftigung wieder rückläufig.

Zum Statistikstichtag im Februar waren 9.725 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit Ludwigsburg und dem kommunalen Jobcenter Landkreis Ludwigsburg arbeitslos gemeldet, 188 Personen oder 1,9 Prozent weniger als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat verringerte sich die Arbeitslosigkeit um 1.032 Personen (minus 9,6 Prozent). Die Arbeitslosenquote lag im Februar 2018 bei 3,2 Prozent, das waren 0,1 Prozentpunkte weniger als im Januar und 0,4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresmonat.

Martin Scheel, der Leiter der Agentur für Arbeit Ludwigsburg, sieht den Arbeitsmarkt im Landkreis weiterhin im Aufwind. „Das anhaltende Konjunkturhoch und die überwiegend positiven Geschäftserwartungen vieler Unternehmen wirken sich weiterhin günstig auf die Beschäftigungsentwicklung und die Arbeitslosigkeit aus.“ Damit der Fachkräfteengpass nicht zur Wachstumsbremse wird, appelliert Scheel an die Unternehmen, „gerade auch in Zeiten guter Geschäfte und einer exzellenten Auftragslage nicht nachzulassen in die berufliche Weiterbildung der eigenen Beschäftigten zu investieren, um so einen Beitrag zu leisten, das dringend benötigte Fachkräftepotenzial zu sichern.“ Die Agentur für Arbeit, so der Agenturleiter weiter, könne hier die Unternehmen beraten und mit attraktiven Förderinstrumenten flankierend unterstützen.

Bestand an Arbeitslosen nach Personengruppen

Alle Personengruppen am Arbeitsmarkt konnten von der guten Beschäftigungssituation im Landkreis und der Region Stuttgart profitieren. Im Vergleich zum Februar des Vorjahres ging die Arbeitslosigkeit bei Personen unter 25 Jahre um 10,6 Prozent, bei Langzeitarbeitslosen (ein Jahr und länger arbeitslos gemeldet) um 12,9 Prozent und bei schwerbehinderten Menschen um 14,5 Prozent zurück.

Arbeitsmarkt nach Rechtskreisen getrennt

Im Rechtskreis Sozialgesetzbuch (SGB) III der Agentur für Arbeit Ludwigsburg waren 4.668 Menschen arbeitslos gemeldet, das waren 123 oder 2,6 Prozent weniger als im Vormonat und 726 (minus 13,5 Prozent) weniger als im Vorjahr. Die anteilige SGB III-Arbeitslosenquote lag bei 1,5 Prozent, im Vormonat lag sie bei 1,6 Prozent und im Vorjahresmonat bei 1,8 Prozent. Im Berichtsmonat Februar meldeten sich 1.948 Personen neu arbeitslos, davon 1.095 aus Erwerbstätigkeit und 409 aus einer Ausbildung oder sonstigen Maßnahme. Die Arbeitslosigkeit beendeten 2.050 Menschen, davon nahmen 845 eine Beschäftigung auf, 4,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Insgesamt waren anteilig an allen arbeitslos gemeldeten Personen 44,9 Prozent Frauen, 30,6 Prozent 55 Jahre und älter und 30,1 Prozent Ausländer.

Im Rechtskreis Sozialgesetzbuch II des kommunalen Jobcenter Landkreis Ludwigsburg waren 5.057 Arbeitslose gemeldet. Das ist ein Rückgang um 65 oder 1,3 Prozent gegenüber Januar, im Vergleich zum Vorjahresmonat waren es 306 Arbeitslose (minus 5,7 Prozent) weniger. Die anteilige SGB II-Arbeitslosenquote betrug wie schon im Januar 1,7 Prozent, im Vorjahresmonat lag diese bei 1,8 Prozent. Neu arbeitslos meldeten sich 1.326 Menschen, davon 177 aus Erwerbstätigkeit und 398 aus einer Ausbildung oder sonstigen Maßnahme. Demgegenüber sind 1.401 aus der Arbeitslosigkeit ausgeschieden, davon nahmen 164 eine Beschäftigung auf. Von allen arbeitslos gemeldeten Personen waren anteilig 47,3 Prozent Frauen, 41,5 Prozent ein Jahr und länger arbeitslos (Langzeitarbeitslose) und der Ausländeranteil lag bei 50,6 Prozent.

Sehr hoher Stellenzugang im Februar

Dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit meldeten die Unternehmen im Berichtsmonat Februar 1.601 offene Stellen, 653 oder 68,9 Prozent mehr als im Januar. Das entspricht gegenüber dem Vorjahresmonat einer Zunahme von 89 Stellenmeldungen oder 5,9 Prozent. Im Stellenbestand waren insgesamt 4.448 zu besetzende Stellenangebote, 223 (5,3 Prozent) mehr als im Januar und 774 (21,1 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat.