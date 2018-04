Arbeitsmarkt Ludwigsburg: Erste Anzeichen einer Frühjahrsbelebung

LANDKREIS LUDWIGSBURG. Von der Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt profitierten im aktuellen Berichtsmonat März alle Personengruppen. Insgesamt waren bei der Agentur für Arbeit Ludwigsburg und dem kommunalen Jobcenter Landkreis Ludwigsburg 9.459 Männer und Frauen arbeitslos. Zum Vormonat Februar war das ein Rückgang um 266 Personen oder 2,7 Prozent und zum Vorjahresmonat um 1.038 Personen oder 9,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Ludwigsburg lag im März bei 3,1 Prozent, 0,1 Prozentpunkte unter dem Vormonat und 0,4 Prozentpunkte unter dem Vorjahresmonat.

„Getragen von einer weiterhin starken Konjunktur ist die Arbeitslosigkeit im März deutlicher gesunken als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Diese positive Entwicklung war bei allen Personengruppen zu beobachten, besonders aber bei den Langzeitarbeitslosen, den Jüngeren und den Frauen. Beim Zugang und Bestand der gemeldeten Arbeitsstellen setzte sich der seit Monaten anhaltende Aufwärtstrend auch im März weiter fort“, beschreibt Martin Scheel, Chef der Ludwigsburger Arbeitsagentur, die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt.

Arbeitslosigkeit nach Rechtskreisen

In der Arbeitslosenversicherung nach dem Sozialgesetzbuch III, dem Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Ludwigsburg, waren im Berichtszeitraum 4.424 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 244 (minus 5,2 Prozent) weniger als im Februar und 635 (minus 12,6 Prozent) weniger als im März vor einem Jahr. Insgesamt waren 418 junge Menschen unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet, ein Rückgang zum Vorjahr um 19,6 Prozent. Bei der Gruppe der Langzeitarbeitslosen, also denjenigen, die ein Jahr und länger arbeitslos gemeldet waren, ging die Zahl im Vergleich zum Vorjahresmonat um 138 oder 25 Prozent zurück. Anteilig an allen Arbeitslosen waren im März 1.343 Ausländer gemeldet, das waren 240 oder 15,2 Prozent weniger als im März vergangenen Jahres.

In der steuerfinanzierten Grundsicherung für Arbeitslose nach dem Sozialgesetzbuch II, für die das kommunale Jobcenter Landkreis Ludwigsburg zuständig ist, waren insgesamt 5.035 Personen arbeitslos gemeldet. Das waren 22 (minus 0,4 Prozent) weniger als im Februar und 403 (minus 7,4 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat. 423 Jugendliche unter 25 Jahren waren im März arbeitslos gemeldet, das waren 10,8 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen lag im aktuellen Berichtsmonat bei 2.071 Frauen und Männer, 11,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Bestand an Stellen steigt weiter an

Beim Arbeitgeber-Service der Ludwigsburger Arbeitsagentur waren im März insgesamt 4.577 Stellenangebote im Bestand, eine Steigerung zum Februar um 129 Offerten oder 2,9 Prozent und zum Vorjahresmonat um 1.005 Stellen oder 28,1 Prozent. Im aktuellen Berichtsmonat meldeten die Unternehmen im Landkreis 1.631 neu zu besetzende Angebote, das waren 30 (1,9 Prozent) mehr als im Februar und 482 oder 41,9 Prozent mehr als im März vor einem Jahr. Unternehmen suchten in den Berufsbereichen „Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung“ im März 1.440 und in den Berufsbereichen „Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit“ insgesamt 916 neue Mitarbeiter.