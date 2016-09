Attraktiver Arbeitgeber und größte Sportmarke im Handel

× Erweitern Intersport

Die Ergebnisse der Meinungsumfrage sind das Resultat einer jahrelangen Zusammenarbeit zahlreicher Sportfachgeschäfte, die fachliches Know-how, leidenschaftliches Engagement und vor allem die Liebe zum Sport verbindet. Diese Werte werden auch am Stammsitz in Heilbronn gelebt, wo rund 400 Personen in den unterschiedlichsten Bereichen arbeiten – vom Wareneinkauf über die Logistik bis hin zum Messe- und Eventcenter redblue wird hier seit 60 Jahren Sportfachhandel gelebt.

Die INTERSPORT Deutschland eG wurde 1956 gegründet und hat sich seither als starke Marke etabliert. Mit 2,87 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2015 nimmt die Verbundgruppe im deutschen Sportartikel- und Sportmodemarkt seit langem den ersten Platz ein. Allein in Deutschland sind in der INTERSPORT derzeit über 900 Händler zusammengeschlossen, die rund 1.500 Fachgeschäfte betreiben.

Weiter auf Wachstumskurs

Seit 2013 sind die deutsche und österreichische INTERSPORT ein Verbund, dem auch Geschäfte in den Ländern Ungarn, Tschechien und Slowakei angehören. Zusammen mit der Beteiligung an Polen besteht damit eine länderübergreifende Sportfachhandels-Organisation, die einen Wirtschaftsraum von insgesamt sechs Ländern im Zentrum Europas umfasst. So profitieren heute über 150 Millionen Kunden vom gemeinsamen Beratungs- und Serviceangebot der INTERSPORT Deutschland und der Nachbarmärkte. Wichtige Servicebausteine, die von Heilbronn aus gesteuert werden, sind z.B. die Sortimentsentwicklung im Bereich Exklusivmarken (u.a. McKINLEY und PRO TOUCH), die Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Sportartikel-Marken, die elektronische Warenwirtschaft sowie Marketing und Werbung. Jedes Jahr werden zehn neue Auszubildende für verschiedene Berufe aufgenommen, die während der drei Ausbildungsjahre den gesamten Betrieb und dabei auch die Dienstleistungen der Genossenschaft für die Sportfachgeschäfte vor Ort kennenlernen.

INTERSPORT Deutschland eG

Wannenäckerstraße 50, 74078 Heilbronn, Fon: 07131/288-0

www.intersport.de