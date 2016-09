Attraktiver Arbeitgeber

× Erweitern Würth

Mit Sitz in Waldenburg, nördlich von Schwäbisch Hall, arbeitet Würth Elektronik eiSos international und ist mit Werken, Design Centern und Vertriebsbüros in weit über 50 Ländern der Welt aktiv. Aus Fertigungsstätten in Europa, Asien und Amerika wird eine weltweit wachsende Kundenzahl versorgt.

Über 6 100 Mitarbeiter erwirtschafteten 2015 einen Umsatz von knapp 475 Millionen Euro. Gemeinsam mit den Schwesterunternehmen Würth Elektronik CBT (Leiterplatten) und Würth Elektronik ICS (leiterplattenbasierte Systemlösungen) bildet das Unternehmen den starken Verbund der Würth Elektronik Unternehmensgruppe mit insgesamt 7 400 Mitarbeitern und ist damit eine der erfolgreichsten und wachstumsstärksten Gesellschaften der Würth-Gruppe. Kurzum: eine dynamische Branche und eine starke Gruppe, deren Wachstum häufiger und schneller als anderswo attraktive Karrierechancen bietet.

Team mit besonderem Spirit

Bei Würth Elektronik eiSos herrscht ein besonderer Unternehmens-Spirit, der geprägt ist von Gestaltungsfreiheit und Freude an der Arbeit. Das gesamte Branchenumfeld ist sehr dynamisch und erfordert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die immer wieder gemeinsam nach neuen Antworten suchen und etwas bewegen wollen. Die Meinung und das Wissen jedes Mitarbeiters sind gefragt. Bei Würth Elektronik eiSos wird so stets versucht, Bedingungen zu schaffen, unter denen jeder Einzelne seine Fähigkeiten optimal einbringen und sich und seine Ideen entfalten kann. Gerade jungen Mitarbeitern bietet das erfolgreiche HighTech-Unternehmen attraktive berufliche Perspektiven in verschiedensten technischen und kaufmännischen Berufen.

Work-Life Balance

Und was ist, wenn sich Lebenslage oder berufliche Vorstellungen verändern? Als modernes Unternehmen lebt Würth Elektronik eiSos die Vielfalt in der persönlichen Entwicklung, setzt auf Work-Life-Balance. Angebote wie die firmeneigene Kinderbetreuung »Kitz«, viele Events und die umfangreichen Angebote aus dem Aktivprogramm »WEtality« bieten eine Vielzahl zur persönlichen als auch fachlichen Entwicklung. Eben »More than you expect!«.

