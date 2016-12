Auf dem Weg zum Pflegeprofi der Zukunft

× Erweitern Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim

Eine verantwortungsvolle, erfüllende Aufgabe im Umgang mit Menschen und zugleich ein Job mit guten Zukunftsperspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten – für viele ist der Pflegeberuf ein Traumjob. Denn hier geht es um Menschen, darum ihnen professionell und kompetent zu helfen, gemeinsam im Team mit Ärzten und Therapeuten.

Damit das gelingt, bereiten die Bildungszentren am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und am Krankenhaus Tauberbischofsheim die jungen Menschen mit einer qualifizierten hochwertigen Ausbildung umfassend auf den Pflegeberuf vor. Der theoretische Unterricht orientiert sich immer an praktischen Beispielen aus dem Berufsalltag und vermittelt einen hohen Wissensstand. Theorie und Praxis wechseln sich während der dreijährigen Ausbildung ab: Alle Schülerinnen und Schüler absolvieren verschiedene Stationen im Krankenhaus: die Notaufnahme, den OP, chirurgische oder internistische Stationen, die Kinder- oder Neugeborenen-Station. Wer möchte, kann mehrere Wochen in Alten- oder Pflegeheimen arbeiten. In Tauberbischofsheim werden die Auszubildenden zusätzlich im Rettungsdienst eingesetzt. Das gibt vielfältige Einblicke in verschiedene Arbeitswelten und erhöht die Flexibilität und Kompetenz der Absolventen.

Attraktive Vergütung während der Ausbildung

Auf den Stationen werden die Auszubildenden von Mentoren und speziellen Praxisanleitern unterstützt und beim Umgang mit den Patienten begleitet. Die direkte Anbindung an die beiden Krankenhäuser ist das Plus der Ausbildung sowohl am Caritas-Krankenhaus als auch am Krankenhaus Tauberbischofsheim. Die beiden Standorte mit den insgesamt 13 Fachbereichen, OPs und verschiedenen Funktionsdiensten (Notaufnahme, Intensivstation, Herzkatheterlabor, Radiologie, Ambulanzen) bieten jeweils hervorragende Ausbildungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten an. Dies garantiert eine individuelle und vielseitige Ausbildung.

Die Kurse starten zum 1. April und 1. Oktober. Die Examen sind europaweit anerkannt und ermöglichen viele Fachweiterbildungen und Aufstiegsmöglichkeiten. Übrigens: Schon während der Ausbildung ist eine gute Vergütung gesichert und nach dem Examen konnten alle Absolventen in den vergangenen Jahren problemlos eine Stelle finden.

Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim

Fon: 07931/58-3741 www.ckbm.de

Krankenhaus Tauberbischofsheim

Fon: 09341/800-1271 www.khtbb.de