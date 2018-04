Aus Liebe zum Sport - Arbeiten bei der größten Sportmarke im Handel

INTERSPORT bewegt aus Liebe zum Sport. Denn das Unternehmen möchte das weitereben, was ihnen selbst die meisten Glücksmomente beschert. Damit das klappt, stehen in ganz Deutschland über 900 INTERSPORT-Händler in rund 1.500 Geschäften ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Erstklassiger Service, individuelle Beratung, ein umfangreiches Sportartikelsortiment und fachliches Knowhow machen INTERSPORT Deutschland zur erfolgreichsten mittelständischen Verbundgruppe im Sportfachhandel.

Die Liebe zum Sport lebt INTERSPORT auch am Stammsitz in Heilbronn, wo rund 420 Personen in den unterschiedlichsten Bereichen arbeiten – vom Wareneinkauf über die Logistik bis hin zum Messe- und Eventcenter redblue wird hier seit über 60 Jahren Sportfachhandel gelebt.

Die INTERSPORT Deutschland eG wurde 1956 gegründet und hat sich seither als starke Marke etabliert. Mit 2,94 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2017 nimmt die Verbundgruppe im deutschen Sportartikel- und Sportmodemarkt seit langem den ersten Platz ein. Seit 2013 bilden die deutsche und österreichische INTERSPORT gemeinsam mit den Märkten in Ungarn, Tschechien und der Slowakei ein Team im Herzen Europas. Innerhalb dieser Gruppe treten mehr als 1.800 Geschäfte an – mit Erfolg und insgesamt 3,64 Milliarden Euro Umsatz.

Wichtige Servicebausteine, die von Heilbronn aus gesteuert werden, sind z.B. die Sortimentsentwicklung im Bereich Exklusivmarken (u.a. McKINLEY und PRO TOUCH), die Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Sportartikelmarken, die digitalen Dienstleistungen, die elektronische Warenwirtschaft sowie Marketing und Werbung.

Jedes Jahr werden zehn neue Auszubildende für verschiedene Berufe aufgenommen, die während der drei Ausbildungsjahre den gesamten Betrieb und dabei auch die Dienstleistungen der Genossenschaft für die Sportfachgeschäfte vor Ort kennen lernen.

Gemeinsam mit den angeschlossenen Händlern ist INTERSPORT im Verbund stark. Das Unternehmen sieht sich als eine große Familie, die Serviceleistungen von Sportlern für Sportler bietet. Als Botschafter des Sports nutzt INTERSPORT ihre Leidenschaft, um die Freude an und durch Bewegung mit begeisternden Sporterlebnissen aktiv zu fördern. sob

INTERSPORT Deutschland eG

Wannenäckerstraße 50

74078 Heilbronn

Fon: 07131/123 00 90

www.intersport.de