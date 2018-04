Ausbildung auf Augenhöhe - Dabei sein und mehr als Bänker werden

Die Volksbank Sulmtal eG folgt den genossenschaftlichen Werten. Der Anspruch - auch als Arbeitgeber: Ehrenwert Handeln und gegenseitig den Rücken freihalten. Die Volksbank Sulmtal eG lebt Gemeinschaft, um gemeinsam stark zu sein.

Offenheit, Vielfalt, Stärke, Orientierung, Wachstum und die duale Ausbildung sind die Basis für eine starke Gemeinschaft der nächsten Generation von Bankern: Die Volksbank Sulmtal eG ist offen für Ideen und individuelle Lösungen. Sie pflegt den Dialog, deshalb stehen die Türen für alle offen.

Kraft und Stärke besteht durch die Größe der Genossenschaftlichen FinanzGruppe mit fast 11.000 Auszubildenden in rund 1.000 Volksbanken Raiffeisenbanken. Die genossenschaftliche Bankengruppe bietet vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten und Karriereoptionen. Bei der Volksbank Sulmtal eG finden junge Menschen den Karriereweg, der zu Ihnen passt. Diese Ausbildung bietet aber nicht nur berufliche, sondern auch persönliche Orientierung.

Die nachhaltige Entwicklung des Nachwuchses liegt der Volksbank Sulmtal eG am Herzen. Hier wachsen junge Talente zu Fach- und Führungskräften heran, ohne dabei die Gemeinschaft aus dem Blick zu verlieren.

Ein exzellentes Ausbildungsprogramm bildet das Fundament für den Karrierestart in der Finanzbranche. Die Volksbank Sulmtal bietet zum Ausbildungsbeginn 2019 folgende Ausbildungsplätze und Studiengänge an: Bankkaufmann (m/w), Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation Finanzassistent (m/w), BWL Bank an der DHBW in Mosbach und BWL Dienstleistungsmanagement an der DHBW in Heilbronn. sob

Volksbank Sulmtal eG

Marktstraße 15

74182 Obersulm

Fon: 07134-98010

www.volksbank-sulmtal.de