Ausbildung bei Continental - Durchstarten in Weißbach

Als Spezialist für Oberflächenmaterialien punktet die Benecke-Hornschuch Surface Group mit Innovationen. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Deshalb fordert und fördert das Unternehmen von Anfang an. Ob Ausbildung oder Duales Studium, jeder ist gleich ein wichtiger Teil des Teams.

Denn bei der Benecke-Hornschuch Surface Group hat die Ausbildung einen hohen Stellenwert. Dem Oberflächenspezialisten ist es wichtig, dass er eigenen Nachwuchs ausbildet und so haben die Azubis beste Chancen, übernommen zu werden. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen derzeit 81 Azubis und DH-Studenten. Das entspricht einer guten Ausbildungsquote von 8 Prozent. Mit 11 Ausbildungsberufen in den Bereichen Technik, Logistik, Chemie und im kaufmännischen Bereich sowie fünf DH-Studiengängen deckt das Unternehmen eine breite Palette ab. Die Azubis erwarten verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeiten, Ausbildungskoordinatoren als Ansprechpartner sowie regelmäßige Feedbacks. Interner Meinungsaustausch erfolgt am »Runden Tisch«, der einmal im Monat stattfindet. Hier referieren Experten zu Spezialthemen und die Auszubildenden haben die Gelegenheit, sich darüber auszutauschen, wie es bei ihnen gerade in der Ausbildung läuft. Außerdem besteht für viele die Chance auf einen Auslandsaufenthalt, da die Benecke-Hornschuch Surface Group als Teil des Continental-Konzerns weltweit aktiv ist.

Auch Abiturienten hat Continental beste Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten. In Kombination mit der Dualen Hochschule können fünf Bachelorabschlüsse erzielt werden: Die Studiengänge Industrie, International Business, Maschinenbau-Kunststofftechnik, Wirtschaftsingenieurwesen – Internationales Technisches Vertriebsmanagement und Angewandte Chemie stehen zur Auswahl. Jedes Jahr beginnen zwischen vier und sechs Abiturienten ihr Duales Studium in Weißbach. Aktuell sind es 15 Studenten. Das macht knapp 20 Prozent innerhalb der Azubis aus.

Vor allem die Verknüpfung von Theorie und Praxis, die durch ein Duales Studium gegeben ist, ist die perfekte Vorbereitung auf vielfältige Karrierewege. Die enge Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hochschule ist hier natürlich besonders wichtig und funktioniert auch hervorragend. sob

Benecke-Hornschuch

Surface Group

Salinenstraße 1

74679 Weißbach

Fon: 07947-810

http://www.hornschuch.com