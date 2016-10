Ausbildung bei der Modeschule Kehrer

× Erweitern Modeschule Brigitte Kehrer

Die Modeschule Brigitte Kehrer in Stuttgart und Mannheim bietet eine praxisnahe, vielseitige und sehr kreative Ausbildung zum/r staatlich anerkannte/n Modedesigner/in an. Bereits seit mehr als 34 Jahren hat sich die Modeschule Kehrer sehr erfolgreich in der Ausbildung für Modedesigner bewährt und mit ihrem künstlerisch-kreativen und handwerklich-technisch ausgerichteten Ausbildungskonzept zu einer der führenden privaten Ausbildungsstätten für Mode und Design entwickelt. Die praxisorientierte Ausbildung zum Modedesigner und zur Modedesignerin orientiert sich an wesentlichen Anforderungen aus nationaler und internationaler Mode- und Textilindustrie.

Das vielseitige Ausbildungskonzept sieht neben der manuellen Schulung im Entwurfs-/ Gestaltungs- und schnitttechnischen Bereich auch die intensive Schulung im Umgang mit dem Computer vor. Berührungssorgen braucht niemand zu haben. Alles wird von Grund auf gelehrt. Die wichtigsten Voraussetzungen sind der Abschluss an einer allgemeinbildenden Schule, ein Mindestalter von 16 Jahren und vor allem Interesse und Engagement. In rund drei Jahren kann hier der anerkannte Berufsabschluss des staatlich anerkannten Modedesigners Wirklichkeit werden. Ein Ausbildungsbeginn ist jeweils Ende März und Ende September möglich. Ber

Paulinenstr. 10 A, 70178 Stuttgart

Fon: 0711/2369648,

Q7,21, 68161 Mannheim,

Fon: 0621/8283605

http://www.modeschulen-kehrer.de