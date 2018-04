× Erweitern Amira Ziegler, Auszubildende zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel.

Direkt nach dem Schulabschluss stellt sich vielen die große Frage: »Welchen Beruf möchte ich ausüben?« Meistens ist man planlos und aufgeschmissen.

Zum Glück kann man zur Berufsorientierung verschiedene Praktika machen, die einem diese Entscheidung erleichtern sollen. Dabei machen die meisten stets dieselben Erfahrungen: In manchen Betrieben, in denen man ein Praktikum macht, kommt man sich so vor, als wäre man nur dazu da, um die Arbeit zu erledigen, auf die anderen Mitarbeiter keine Lust haben.

Bei Hofmann Fördertechnik ist das jedoch nicht so, wie Amira Ziegler bestätigen kann. Sie absolviert ihre Ausbildung bei Hofmann Fördertechnik und fühlte sich von Anfang an wohl: »Die Mitarbeiter haben einen gut aufgenommen, mir wurde die Firma gezeigt und ich durfte selbstständig arbeiten. Das war mir sehr wichtig, da es schließlich um meine Zukunft ging. Nach dem Praktikum habe ich mich für einen Ausbildungsplatz als Kauffrau im Groß- und Außenhandel beworben und wurde angenommen. Während meiner Ausbildungszeit durchlief ich mehrere Abteilungen und konnte somit die unterschiedlichsten Bereiche von Hofmann Fördertechnik kennenlernen. Von der Kundenbetreuung im Kundendienst, über das Schreiben von Angeboten bis hin zur Personalabteilung war alles dabei. Die Aufgaben, die mir zugeteilt wurden, waren sehr vielfältig und abwechslungsreich.« wol

