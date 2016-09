Ausbildung bei Pucaro

× Erweitern Pucaro

Pucaro zählt zu den weltweit führenden Premiumherstellern von Elektroisoliermaterialen und technischen Laminaten für die Anwendungsbereiche Transformatoren, Elektromotoren und Generatoren und ist seit 1996 eine Tochterfirma des ABB Konzerns. ABB ist weltweit führend in der Energie- und Automatisierungstechnik. Weltweit beschäftigt ABB 140.000 Mitarbeiter in rund 100 Ländern.

Eine Praxisnahe Qualifizierung liegt dem Unternehmen am Herzen. Daher bietet Pucaro Berufsstartern ein breites Spektrum an Möglichkeiten im technischen und kaufmännischen Bereich: Ausbildungsberufe, Duale Studiengänge, Weiterbildungen innerhalb des Unternehmens und andere. Zusätzlich werden auch weitere Bildungswege der

IHK und des Papierzentrums Gernsbach genutzt. Die Azubis werden von engagierten und topqualifizierten Ausbildern in allen Bereichen begleitet und unterstützt. Dabei kann ein hohes Maß an Eigenverantwortung und praktische Erfahrungen gesammelt werden. Die Persönlichkeiten und Talente jedes Einzelnen werden an den richtigen Stellen gefördert. Eine hohe Übernahmequote und viele Weiterbildungsangebote nach dem Abschluss machen die Auszubildenden und Studenten zu den qualifizierten Fach- und Führungskräftenvon morgen.

