Ausbildung bei Reisser-Schraubentechnik

Die REISSER-Schraubentechnik mit Sitz in Ingelfingen-Criesbach gehört zu den führenden Herstellern von Edelstahlschrauben in Europa. Zu den Kunden zählen Anwender aus dem industriellen Leichtbau und der weiterverarbeitenden Industrie sowie Fach- und Großhändler. In der hauseigenen Galvanik werden verschiedene Veredelungstechniken, für Produkte aus unterschiedlichsten Branchen, angeboten.

Jedes Jahr bildet das Unternehmen junge Nachwuchskräfte in kaufmännischen und gewerblichen Berufen aus. Dabei werden den Auszubildenden und Studierenden vielseitige Ausbildungswege und Projekte für einen erfolgreichen Berufseinstieg angeboten.

Schon zu Ausbildungsbeginn finden Einführungstage statt, damit die Umstellung von der Schule in die Arbeitswelt so einfach wie möglich wird. Außerdem besteht während der Ausbildungszeit die Möglichkeit an verschiedenen Seminaren, Schulungen und Lehrfahrten teilzunehmen. Darüber hinaus stellt das Patenprogramm den Auszubildenden einen Kollegen über die gesamte Lehrzeit zur Seite – Austausch von Fragen und Problemen oder freundschaftliche Unterhaltungen können jederzeit stattfinden. Ziel ist, dass jeder Auszubildende nach erfolgreichem Abschluss im Unternehmen bleibt. Nach der Ausbildung unterstützt REISSER verschiedene Programme zur berufsbegleitenden Weiterbildung, darunter Techniker, Meister, Fachwirt, Bachelor- und MBA-Studiengänge.

