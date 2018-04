Ausbildung beim Electronic Distributor Börsig - Eine praxisorientierte Ausbildung

Seit 2004 bildet der Electronic Distributor Börsig am Hauptsitz in Neckarsulm Nachwuchskräfte aus.

Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf eine praxisorientierte Ausbildung, bei der die Azubis früh Verantwortung übernehmen können und gleichzeitig genügend Freiraum für Entscheidungen haben. Kaufmännischen Auszubildenden bietet Börsig die Möglichkeit eines mehrwöchigen, praxisorientierten Auslandsaufenthaltes in den Niederlanden.

Ausgebildet werden die Berufe Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel und Fachlagerist/-in bzw. Fachkraft für Lagerlogistik (m/w). Zusätzlich wird ein duales Studium im Bereich BWL-Handel mit dem Studienprofil Internationaler technischer Handel angeboten. Die Börsig GmbH ist bereits seit Gründung der Initiative »Ausbildungsbotschafter« aktives Mitglied und schickt eigene Auszubildende an die Schulen um Schüler/innen für Ihren Beruf zu begeistern. Stefan Börsig, Geschäftsführer der Börsig GmbH, sieht das Konzept der Ausbildungsbotschafter als großen Erfolg an. Ausbildungsbotschafter sind Auszubildende, die sich im 2. oder 3. Lehrjahr befinden und durch eine persönliche und fachliche Eignung, den Spaß an Ihrer Ausbildung vermitteln. sob

