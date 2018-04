Ausbildung & Duales Studium bei den Stadtwerken Schwäbisch Hall

Durchstarten mit Energie - In Zeiten der Energiewende und Digitalisierung zählen Berufe in der Energiewirtschaft zu den besonders spannenden und zukunftssicheren Karriereoptionen.

Für ein wirtschaftlich starkes Unternehmen wie die Stadtwerke Schwäbisch Hall gehören gut ausgebildete Mitarbeiter zu den wichtigsten Grundlagen. Der Energieversorger engagiert sich daher seit Jahren als Ausbildungsbetrieb und bietet jungen Menschen in verschiedenen Berufen den Einstieg ins Arbeitsleben. »Die Stadtwerke Schwäbisch Hall gestalten die lokale Energiezukunft,« erläutert Matthias Knödler, Prokurist und Bereichsleiter Energiewirtschaft. »Wir bieten engagierten jungen Menschen die Chance, im Stadtwerke-Team an dieser verantwortungsvollen Aufgabe mitzuwirken. Nie war Energiewirtschaft interessanter und herausfordernder als heute. Im Spannungsfeld zwischen Wettbewerb, Energiewende und Digitalisierung entwickelt sich der Markt mit großer Dynamik.« Die Haller Stadtwerke bilden auch in den kommenden Jahren aus. »Gerne nehmen wir jetzt die Bewerbungen für das Ausbildungsjahr 2019 an«, sagt Madeleine Fritz, zuständig für das Thema Ausbildung bei den Stadtwerken. Gute Noten sind dabei von Vorteil, aber nicht allein ausschlaggebend für die Auswahl. »Für uns ist wichtig, dass ein großes Interesse am Beruf vorhanden ist und die Kandidaten Engagement zeigen.« Interessierte Bewerber/innen haben die Möglichkeit aus einer Vielzahl von Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen zu wählen. Angeboten werden in 2019 die Ausbildungsplätze (m/w) zum Elektroniker für Betriebstechnik, Fachangestellter für Bäderbetriebe und Industriekaufmann sowie die Studiengänge Bachelor of Arts (B.A.) BWL: Digital Business Management und Bachelor of Engineering (B. Eng.) Maschinenbau, Versorgungs- und Energiemanagement.

Gerne ermöglichen die Stadtwerke Schwäbisch Hall ein Praktikum in diesen Bereichen um schon vorab Eindrücke zu vermitteln. Der Bewerbungsschluss für 2019 ist der 29. Juni 2018. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall sind auch bei der Jobbörse auf den Kocherwiesen am 9. Juni 2018 von 10 bis 15 Uhr dabei. sob

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, An der Limpurg-

brücke 1, 74523 Schwäbisch Hall, Fon: 0791-4010

www.stadtwerke-hall.de