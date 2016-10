leben&wohnen: Ausbildung in der Altenpflege

× Erweitern Altenpflege

Für alle, die gerne mit Menschen arbeiten und sich sich für soziale, hauswirtschaftliche Tätigkeiten interessieren ist eine Berufsausbildung in der Altenpflege eine gute Wahl für die berufliche Zukunft. Die Altenpflegeschule des Eigenbetriebs der Landeshauptstadt Stuttgart leben&wohnen (ELW) bietet zahlreiche attraktive Ausbildungen in diesen Bereichen an.

leben&wohnen ist ein Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Stuttgart. In den Stadtteilen Vaihingen, Rohr, Sonnenberg, West, Zamenhof, Heslach, Wangen, Mitte und Nord betreut, berät und pflegt leben&wohnen mehr als 1.300 Menschen in den Bereichen Altenhilfe, stationäre Pflege, Kurzzeitpflege, häusliche Krankenpflege, Tagespflege, Betreutes Wohnen und Wohnungslosenhilfe. Eine Begegnungsstätte und eine Altenpflegeschule ergänzen das Angebot. An der Berufsfachschule lernen ca. 385 Auszubildende. Neben der dreijährigen Ausbildung zur Altenpflegefachkraft wird die einjährige Ausbildung zum/r Altenpflegehelfer/in angeboten.

Für Menschen mit Migrationshintergrund und noch unzureichenden Deutschkenntnissen werden diese beiden Ausbildungsgänge in eigenständigen Kursen um jeweils ein Jahr verlängert angeboten. Dem steigenden Wunsch nach Teilzeitausbildungen kommt die Altenpflegeschule des ELW nach, indem sie einen eineinhalbjährigen Kurs ins Programm aufgenommen hat, der die Altenpflegehilfe täglich mit fünf Stunden von 8:30 bis 13 Uhr anbietet.

Steigender Bedarf an Fachkräften in der Altenpflege

Und um dem steigenden gesellschaftlichen Bedarf an ausgebildeten Fachkräften in der Altenpflege zu entsprechen, nimmt die Berufsfachschule seit nunmehr sechs Jahren an zwei Terminen im Jahr neue Auszubildende auf: zum 1. April und zum 1. Oktober. Ein Drittel der schulischen Auszubildenden wird in der praktischen Ausbildung in ELW-Einrichtungen ausgebildet. Die praktische Ausbildung umfasst 32 Wochen im Jahr und besitzt damit einen hohen Stellenwert. Dabei werden die Auszubildenden von qualifizierten Praxisanleitern unterstützt. Das ELW-Praxisanleiterkonzept sieht vor, dass mindestens 25 Anleitungsstunden im Halbjahr in den Dienstplan aufgenommen und umgesetzt werden.

Die Schule arbeitet darüber hinaus mit über 100 Kooperationspartnern in der stationären und ambulanten Altenhilfe zusammen und das Lehrer­team besucht die Auszubildenden zwei- bis dreimal im Jahr in ihren Praxiseinrichtungen in Stuttgart und in den umliegenden Landkreisen. Ber

Altenpflegeschule des Eigenbetriebs leben&wohnen Industriestraße 28, 70565 Stuttgart,

www.leben-und-wohnen.de