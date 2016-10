Ausbildung mit Zukunft

× Erweitern Auszubildende Leibbrand

Die U. Leibbrand GmbH bildet aus: Zum/r Maler/in und Lackierer/in, zum/r Stuckateur/in sowie zum/r Raumausstatter/in – drei Berufe mit Zukunft, die Spaß machen und abwechslungsreich sind. Als Maler und Lackierer der Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung gestaltet, behandelt, beschichtet und bekleidet man Innenwände, Decken, Böden und Fassaden von Gebäuden. Stuckateure verputzen Rohbauten innen wie außen, integrieren dabei auch Lichtquellen, Rollläden und Belüftungseinrichtungen und montieren Trockenbauteile. Raumausstatter verlegen u. a. Bodenbeläge, richten Sonnenschutzanlagen ein oder gestalten Fensterdekorationen.

Wer handwerklich geschickt ist, einen Sinn für Technik hat, die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrscht, gespannt auf neue Aufgaben ist, gerne Verantwortung übernimmt sowie einen Realschulabschluss (in Ausnahmefällen Hauptschulabschluss) mit mindestens der Gesamtnote Note 3,0 besitzt, ist bei Leibbrand genau richtig. Geboten bekommen die Auszubildenden ein angenehmes Betriebsklima, viele Entwicklungsmöglichkeiten sowie die Aussicht auf eine Übernahme nach der Ausbildung. Interessierte schicken ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (nur per Briefpost) unter Angabe des Stichwortes »Ausbildung« zu Händen von Ilona Wurster. Ber

U. Leibbrand GmbH

Lutherstraße 65, 73614 Schorndorf,

www.leibbrand.de