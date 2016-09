Ausbildung und Studium bei Wittenstein

× Erweitern Wittenstein

Ein besonderer Pioniergeist – auf Basis der Unternehmenskultur – begrüßt und fördert progressive Vorgehensweisen, ist aber zugleich von Verantwortung und Achtsamkeit geprägt. Diese fachlichen und mentalen Stärken gilt es an junge Nachwuchskräfte weiterzugeben, und dies tut die WITTENSTEIN AG mit einer deutlich zweistelligen Ausbildungsquote in außerordentlich hohem Umfang.

Bei WITTENSTEIN arbeiten weltweit rund 2.100 Menschen. Das Unternehmen bildet in über 20 verschiedenen Berufsbildern aus und bietet dafür gemeinsam mit der IHK und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ausbildungsplätze und Studiengänge im dualen System an. Dabei macht es aktuell über 200 junge Menschen fachlich fit und legt zeitgleich einen Fokus auf ihre Individual-, Sozial- und Methodenkompetenzen.

Auslandsaufenthalte machen früh mit den aktuellen Themen der Globalisierung des international ausgerichteten Konzerns vertraut. Nach Abschluss der Ausbildung haben Berufsstarter die Möglichkeit, nach alter Handwerkstradition für drei Monate »auf die Walz« zu gehen. Sie können in einem Land ihrer Wahl sowohl die Arbeitsmentalität anderer Kulturen als auch sich selbst oft ganz neu kennenlernen und wichtige Netzwerke für ihre Zukunft knüpfen.

Doch auch im Alltag haben Auszubildende und Studierende bei WITTENSTEIN einen besonderen Stellenwert. Qualifizierte, hauptberufliche Ausbilder vermitteln im betrieblichen Unterricht nicht nur Fachwissen, sie sorgen für eine Atmosphäre, die von Nähe und Miteinander geprägt ist. Sie passen die Lerninhalte kontinuierlich der sich weiterentwickelnden Arbeitswelt und den sich wandelnden Bedürfnissen der Wirtschaft an und kreieren innovative Lehrmethoden und Lernformen. Das Resultat: In Prüfungen schneiden Auszubildende und Studierende von WITTENSTEIN regelmäßig über dem Kammer- bzw. Studienkursdurchschnitt ab. Selbstverständlich auch, dass sie sich über ihre Übernahme nach den Abschlussprüfungen, sofern das eigene Engagement stimmt, bei diesem Ausbildungsbetrieb, der so stark in seinen Nachwuchs investiert, keine Gedanken zu machen brauchen.

WITTENSTEIN talent arena: der Zukunft Raum geben

Die WITTENSTEIN talent arena beherbergt auf 2.450 Quadratmetern Werkstätten- und Schulungsräume für die Ausbildung, Weiterbildung und Nachwuchsförderung. Sie gibt dem Nachwuchs, und damit der Zukunft von WITTENSTEIN, Raum zur Entfaltung.

