Ausbildungsstart bei Wolff & Müller

Für neun Auszubildenden begann am 1. September ein neuer Lebensabschnitt bei der Firma Wolff & Müller in Waldenburg. Diese Jungs lernen in fünf unterschiedlichen Ausbildungsberufen den spannenden Bereich Bau kennen. Mit modernster Technik dürfen die jungen Mensch jetzt neue Straßen, Industriehallen und vieles mehr erschaffen - getreu dem Motto: »Wir bauen die Zukunft.« Am Einführungstag waren alle Neulinge gemeinsam mit ihren Eltern in die Firma eingeladen. Somit konnten sich alle kennenlernen und den neuen Einstieg ins Berufsleben gemeinsam erkunden.

Aber auch durch das gemütliche Beisammensein beim abendlichen Essen lernten die Azubis die neuen Kollegen von den Baustellen sowie die Ansprechpartner im Büro kennen. Durch diesen Tag ist die erste Hürde für den Neustart genommen. Ausbilderin Annett Große freut sich über den Zuwachs in ihrem Team. Es wird bestimmt wieder eine schöne und spannende Zeit.

