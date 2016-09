Ausbildungsstart im Hause MAAS

× Erweitern Maas

Die Unternehmensgruppe MAAS macht sich weiter als Talentschmiede einen Namen. Am 1. September starteten zehn junge Nachwuchskräfte ihre Ausbildung in den kaufmännischen, gewerblichen und technischen Bereichen bei dem DUALIS zertifizierten Familienunternehmen mit Sitz in Ilshofen. Gemeinsam mit ihren Eltern verschafften sich die Auszubildenden bei der Auftaktveranstaltung einen umfassenden Einblick in das Betriebsgeschehen. Zur Einführung wurde eine Firmenpräsentation mit detaillierten Informationen zu aktuellen Projekten gezeigt und im Anschluss fand ein Rundgang über das Betriebsgelände statt. Darüber hinaus lernten die neuen Auszubildenden ihre Paten und Ausbilder sowie die Geschäftsführer von MAAS kennen.

Die MAAS Holding produziert und beliefert weltweit Bauprojekte in allen Größenordnungen. Dabei sind bei allen Projekten, wie beispielsweise dem Bau von Stadien und Flughäfen, zahlreiche Arbeitsschritte von der Planung bis zur Realisierung unerlässlich.

Informationen über offene Ausbildungsstellen bei MAAS für das Jahr 2017 sowie Voraussetzungen und Inhalte aller Berufsbilder finden sich auf der Homepage.

Maas Holding GmbH

Friedrich-List-Str. 25, 74532 Ilshofen, Fon: 07904/9714-609

www.maasprofile.de

www.maasbaustoffe.de

www.bemo.com