Ausbildungsstart in der Schwabengarage GmbH

Die Schwabengarage GmbH begrüßte am Freitag, 1. September 2017 am Standort Stuttgart 41 neue kaufmännische und technische Auszubildende.

Im Rahmen der Begrüßungsveranstaltung mit rund 150 geladenen Gästen starteten die Berufsanfänger der Schwabengarage GmbH ihre hochwertige und chancenreiche Berufsausbildung.

Herr Bart Gerris, Geschäftsführer der Schwabengarage GmbH, hieß die Berufsstarter aller Standorte herzlich willkommen und stellte den Auszubildenden und deren Angehörigen die Schwabengarage GmbH in einer Unternehmenspräsentation vor.

Nach der Begrüßung durch die Ausbildungsbeauftragte Frau Lana Boucsein folgten drei weitere Reden der kaufmännischen und technischen Auszubildenden aus dem zweiten, dritten und vierten Lehrjahr, die den Gästen einen Einblick in die Berufsausbildung im Unternehmen und Ihren bisherigen Werdegang gaben.

Im Rahmen der Begrüßungsveranstaltung wurden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Auszubildende für ihre hervorragenden schulischen Leistungen ausgezeichnet. Als Zeichen der besonderen Anerkennung überreichte die Ausbildungsbeauftragte den insgesamt 38 Preisträgern der kaufmännischen und technischen Ausbildungsberufe jeweils ein Geschenk.

Bei der anschließenden Betriebsführung konnten die neuen Auszubildenden und deren Eltern einen ersten Blick in die vielfältigen Abteilungen am Standort Stuttgart werfen.

Die Schwabengarage GmbH beschäftigt an ihren 14 Standorten in Baden-Württemberg insgesamt 124 Auszubildende. Ausgebildet wird in den kaufmännischen Ausbildungsberufen Automobilkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel, Kaufmann/-frau für Büromanagement und Fachkraft für Lagerlogistik, sowie in den technischen Ausbildungsberufen Kfz-Mechatroniker/-in, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in und Fahrzeuglackierer/-in.

Als Unternehmen der Emil Frey Gruppe Deutschland finden Sie weitere Informationen zu den Ausbildungsangeboten der Schwabengarage GmbH unter emilfrey.de/de/beruf-und-karriere/.