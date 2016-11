Auslandssemester

× Erweitern Arnold

Das zukunftsorientierte Unter­nehmen ARNOLD Umformtechnik GmbH & Co. KG bietet seinen Aus­zubildenden nicht nur eine hoch­qualifizierte Ausbildung, sondern auch eine freundschaftliche und familiäre Atmosphäre, Teamgeist und einen Umgang, der von gegensei­tigem Respekt und Wertschätzung geprägt ist.

Die DHBW-Studenten von Arnold Umformtechnik GmbH & Co. KG berichten von ihren Erleb­nissen bei den Kollegen in den USA. Die DHBW Studenten im Bereich Maschinenbau Florian Lutz und Riccardo Axter absolvierten für acht Wochen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ihr Auslandssemster. Sie erhielten Einblicke in die ortsan­sässigen Unternehmen, es blieb aber auch Zeit, um an den Wochenenden private Ausflüge zu unternehmen. Alles in allem eine großartige Mög­lichkeit, die amerikanische Kultur besser kennenzulernen, aber auch Sprachkenntnisse zu verbessern.

