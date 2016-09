Bürkert gibt den Startschuss für 39 Auszubildende und Studierende

× Erweitern Bürkert

Bürkert ist ein mehrfach ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb, der seit über 60 Jahren in mehr als 25 Ausbildungsberufen und Studiengängen junge Menschen auf ihrem Weg in das Berufsleben begleitet.

Am 01. September begrüßte Bürkert am Hauptsitz in Ingelfingen zwölf Studierende sowie 27 technische und kaufmännische Auszubildende, darunter vier der Tochterunternehmen BDG und ZTO. Mittelpunkt der Einführungswoche war das erst neu bezogene Bildungszentrum am Campus Criesbach. Die Stationsrallye am dortigen Werk sowie die zur Teambildung dienenden »Highland Games« waren dabei nur einige Highlights des ersten gemeinsamen Kennenlernens. Unter dem Motto »Zukunft trifft Erfahrung« erwarten die Auszubildenden umfangreiche Trainings in Fach-, Methoden und Sozialkompetenz, wissenschaftliche Projekte bis hin zu möglichen Auslandsaufenthalten.

Bürkert Fluid Control Systems Christian-Bürkert-Str. 13-17,

74653 Ingelfingen, Fon: 07940/10-0 www.buerkert.de