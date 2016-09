Zukunft formen

× Erweitern Wolpert

»Die Ausbildung unsere Lehrlinge ist uns besonders wichtig und nimmt seit jeher einen hohen Stellenwert ein«, so Josef Wolpert, »durch die richtige Ausbildung in unserem Haus, versprechen wir uns, junge Talente zu entdecken und besonders zu fördern und so die Mitarbeiter, Kollegen und Führungskräfte von morgen auszubilden«.

Nach der gemeinsamen Begrüßungsveranstaltung konnten sich die Auszubildenden im Laufe der ersten Tage in der Wolpert Gruppe mit ihrer Umgebung vertraut machen. Ihre neuen Kollegen führten sie in die Arbeitswelt ein. Dabei steht jedem neuen Auszubildenden ein Pate aus den vorausgegangenen Jahren über die gesamte Lehrzeit betreuend zur Seite.

Die Integration mit den neuen Kollegen wird jedes Jahr mit einem Team-Building-Event begonnen. Firmenübergreifend wird dabei allen Auszubildenden der Wolpert Gruppe die Gelegenheit geboten, sich näher kennenzulernen und Kontakte für die Zukunft zu knüpfen. Dieses Jahr mußten beim Mannschaftstrocken-skilaufen, Holzwettsägen, Sommereisstockschießen und einem Transportring gemeinsam Aufgaben gelöst und als Team zusammengearbeitet werden. Das anschließende BBQ wurde dann zur Erholung und zum Erfahrungsaustausch genutzt. Nun liegen spannende Ausbildungsjahre mit anspruchsvollen und praxisorientierten Lerninhalten vor ihnen, in denen sie lernen, Verantwortung für ihr Berufsfeld zu übernehmen.

Über die Wolpert Gruppe

Die Wolpert Gruppe ist mit derzeit sieben eigenständigen und hochspezialisierten Unternehmen mit 480 Mitarbeitern zu einer schlagkräftigen Unternehmensgruppe herangewachsen, die rund 60 Mio. Euro Umsatz erzielt. Erstellt werden Prototypenwerkzeuge und Serienwerkzeuge sowie Serienteile. Alle Unternehmen der Gruppe verfügen über große Erfahrungen, ein beeindruckendes Know-How und eine lange Tradition – die reicht sogar bis 1895 zurück. Diese Werte müssen jedoch jeden Tag aufs Neue mit Leben gefüllt werden.

