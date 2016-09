Baustoff der Zukunft

Mit sechs Standorten weltweit, über 1.500 Mitarbeitern und 560 Millionen Umsatz ist Mayr-Melnhof eines der führenden Holzindustrieunternehmen in Europa. Um auch weiterhin das Marktgeschehen anzuführen, widmet sich das Unternehmen stark der Ausbildung der Nachwuchskräfte. Denn professionell ausgebildete und motivierte Mitarbeiter sind für das Unternehmen ein maßgeblicher Erfolgsfaktor. Die Azubis erwartet interessante und vielfältige Arbeitsbereiche und gute Aufstiegschancen. Holzbearbeitungsmechaniker/innen erlernen beispielsweise in 3 Jahren das Bearbeiten von Vollholzbohlen und -brettern und fertigen daraus Brettschichthölzer sowie verleimte Holzbauelemente unterschiedlicher Abmessungen, Formen und Güteklassen. Die Ausbildung zum/zur Mechatroniker/in der Fachrichtung Instandhaltung dauert hingegen 3,5 Jahre. Geräte, Maschinen und Fertigungsanlagen bauen, in Betrieb nehmen und sie instand halten, gehört zu den Ausbildungsinhalten. Industriemechaniker/innen lernen in 3,5 Ausbildungsjahren die Grundlagen aus den Bereichen Elektronik, Mechanik und Informatik und sind deshalb für vielfältige Einsätze ausgebildet.

Mayr-Melnhof Holz Richen GmbH

Römerstraße 20, 75031 Eppingen-Richen, Fon: 07262/6050

www.mm-holz.com