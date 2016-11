Bestnoten für die DHBW Heilbronn

× Erweitern DHBW Heilbronn

Als jüngstes Mitglied der Dualen Hochschule Baden-Württemberg hat die DHBW Heilbronn in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erlebt.

Das duale Studienmodell erreicht Bestnoten: Knapp 90 Prozent aller Studierenden würden sich noch einmal für ein Studium an der DHBW Heilbronn entscheiden, im Studiengang BWL-Handel sind es sogar 94 Prozent. Mit ihrem einzigartigen dualen Studienangebot hat sich die DHBW Heilbronn zur ersten Adresse für die Lebensmittelbranche entwickelt. Mit den BWL-Studiengängen Handel, Food Management und Dienstleistungsmanagement hält die DHBW Heilbronn zukunftsweisende Studienrichtungen bereit.

BWL-Handel

Der Studiengang Handel beschäftigt sich mit dem Menschen und seinen Konsumgewohnheiten, die in einer globalisierten Handelswelt immer komplexer werden. Die Studierenden lernen, globale Warenströme zu planen, entwickeln innovative E-Commerce und Multichannel-Kampagnen und erwerben grundlegendes betriebswirtschaftliches Know-how.

BWL-Food Management

Vom Acker zum Teller, von der Weingenossenschaft bis zum Gastronomiebetrieb: Im bundesweit einzigartigen dualen Studiengang Food Management erwerben die Studierenden spezifische Kenntnisse entlang der gesamten Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette.

BWL-Dienstleistungsmanagement

Die Studierenden analysieren, verbessern und erweitern die Angebote eines Unternehmens. In den einzelnen Vertiefungen lernen sie z.B. wie man Kommunikationsprozesse plant, Kunden gewinnt und betreut, wie man Sportevents durchführt und Sportorganisationen managt und wie moderne Personalplanung aussehen kann.

Studieren an der DHBW Heilbronn

Neben modernen Vorlesungsräumen in drei Gebäuden verfügt die DHBW Heilbronn über ein exzellent ausgestattetes Laborzentrum, das DHBW Sensoricum. In den sechs Laboren können Studierende ihr Fachwissen praxisnah ausbauen und in Projekt- und Seminararbeiten Analysen durchführen. Die Mensa, betrieben vom ausgezeichneten Studierendenwerk Heidelberg, und die Bibliothek liegen direkt auf dem Bildungscampus der Dieter Schwarz Stiftung mitten in der Stadt Heilbronn. heg

DHBW Heilbronn Bildungscampus 4, 74076 Heilbronn,

Fon: 07131/1237-0, zentrale@heilbronn.dhbw.de,

www.heilbronn.dhbw.de www.facebook.com/dhbwheilbronn