IHK – Chancen nach der Berufsausbildung

Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Berufsausbildung ist noch lange nicht Schluss. Ein bewährter Karriereweg startet oft mit einer beruflichen Aufstiegsweiterbildung in der IHK-Akademie Reutlingen. Das eröffnet Chancen – gerade jenen, die Dank beruflicher Ausbildung in wenigen Jahren bis auf die Meisterebene kommen möchten. Zu den Meistern gehören die IHK-geprüften Industriemeister, Industrietechniker, Fachwirte und Fachkaufleute. Sie stehen im Ranking der Abschlüsse auf der gleichen Stufe wie der akademische Bachelor. Die Weiterbildung zum Meister wird dabei in der Regel durch das so genannte »Meister-Bafög« unterstützt. Das ist eine staatliche Förderung, die nicht zurück erstattet werden muss. Damit sind die Kosten für den beruflichen Aufstieg überschaubar. Und: Mit dem Erreichen der Meisterebene ist der berufliche Karriereweg noch nicht zu Ende. Als weiterer Schritt bietet sich z. B. der geprüfte Betriebswirt (m/w) an.

