Dem Handwerk gehört die Zukunft

× Erweitern Weiss GmbH

»Als Familienunternehmen sehen wir uns in der Pflicht, den Jugendlichen die Chance auf eine fundierte Ausbildung zu ermöglichen – und diese Pflicht erfüllen wir von Herzen gerne«, erklärt Geschäftsführerin Christel Noller ihr besonderes Engagement für Azubis.

Gemeinsam mit ihrem Mann führt sie Fertighaus WEISS bereits in vierter Generation. Was vor über 135 Jahren als kleiner Zimmereibetrieb begann, präsentiert sich heute als eines der leistungsfähigsten Fertighausunternehmen mit rund 400 Mitarbeitern. Ein gutes Betriebsklima ist für die Geschäftsführung ebenso wichtig wie die Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten ihrer Mitarbeiter, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie (z.B. Elternzeit für Väter) sowie eine freundschaftlich-kollegiale Unternehmenskultur.

Handwerkliche und kaufmännische Berufe

Insgesamt 33 Azubis lernen und arbeiten derzeit bei Fertighaus WEISS in verschiedenen handwerklichen und kaufmännischen Berufen. »Mit dem Start der Ausbildung beginnt ein neuer Lebensabschnitt für die Jugendlichen, auf dem wir ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen«, so Christel Noller. Die Übernahmequote Azubis in ein Arbeitsverhältnis liegt bei entsprechender Leistung bei 100%.

Der Fertighaus-Profi in Oberrot-Scheuerhalden bildet folgende Berufe (m/w) aus: Anlagenmechaniker, Bachelor of Arts, Bachelor of Engineering, Bauschreiner, Bauzeichner, Elektroniker, Industriekaufmann, Kaufmann für Büromanagement, Klempner, Maler und Lackierer, Stuckateur und Zimmerer.

Bewerben kann man sich ganz einfach über das Bewerbungsportal von Fertighaus WEISS unter www.fertighaus-weiss.de/unternehmen/karriere oder man schickt die Bewerbungsunterlagen an Fertighaus WEISS GmbH, Frau Christel Noller, Sturzbergstr. 40-42, 74420 Oberrot-Scheuerhalden. An acht Musterhaus-Standorten, verteilt über den süddeutschen Raum, haben Besucher die Möglichkeit, sich live und im Maßstab 1:1 von der sprichwörtlichen Fertighaus WEISS-Qualität zu überzeugen. Hier kann man sich von der Architektur und der Gestaltung inspirieren lassen und sich einen räumlichen Eindruck über die Flächen und Größen machen. Von 107 bis 221 Quadratmetern Wohnfläche, vom kleinen »Familiennest« bis zum opulenten Hightech-Plusenergiehaus, findet man in den 13 Musterhäusern alles was das Bauherrenherz begehrt.

Fertighaus WEISS GmbH

Sturzbergstraße 40-42, 74420 Oberrot-Scheuerhalden

Fon: 07977/97770, www.fertighaus-weiss.de