Der Weg in eine sichere Zukunft beginnt bei der Würth Industrie Service

Die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG ist als eigenständiges Tochterunternehmen der Adolf Würth GmbH & Co. KG seit ihrer Gründung 1999 mit über 1.380 Beschäftigten im Industriepark Würth in Bad Mergentheim tätig.

60 neue Ausbildungsplätze im Jahr 2017

Seit 2003 bildet die Würth Industrie Service im eigenen Unternehmen aus. Klein angefangen mit rund 20 Auszubildenden, absolvieren derzeit über 200 junge Menschen eine qualifizierte, gewerbliche oder kaufmännische Ausbildung sowie ein Studium an der Dualen Hochschule mit ausgezeichneter Zukunftsperspektive - Tendenz steigend. Auch für das kommende Jahr wurde wieder aufgestockt: 60 neue Ausbildungsplätze bei einem der größten Arbeitgeber im Main-Tauber Kreis für 2017!

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Das Herzstück der Würth Industrie Service ist die Logistik. Mit einer Lagerfläche von über 51.250 Quadratmetern ist es das modernste Logistikzentrum für Industriebelieferung in Europa. Insgesamt werden im Jahr 2017 acht Ausbildungsplätze zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) vergeben. Während der dreijährigen Ausbildung werden viele logistische Planungs- und Organisationsprozesse koordiniert. Hier kommt es nicht nur auf körperliche Fitness an, sondern auch auf Organisationsgeschick für einen reibungslosen Warenfluss. Voraussetzung für diese Ausbildung bei der Würth Industrie Service ist ein Hauptschulabschluss oder ein mittlerer Bildungsabschluss.

Kauffrau /-mann im Groß- und Außenhandel

Im Beruf des Kaufmanns im Groß- und Außenhandel können während der Ausbildung umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in fast allen Abteilungen des Unternehmens gesammelt werden. Der enge Kontakt zu Lieferanten als auch zu unseren Kunden ist Teil dieser Ausbildung. Während der dreijährigen Ausbildung wird im wöchentlichen Rhythmus ein- bis zweimal die Kaufmännische Schule in Bad Mergentheim besucht.

Ausbildung mit Zukunft

Mit Interesse, Flexibilität, Zielstrebigkeit und Teamgeist gestaltet jeder einzelne Auszubildende von Anfang an seine Ausbildung aktiv mit. Die Würth Industrie Service fördert und fordert – deshalb sind die Übernahmechancen für Auszubildende aus den eigenen Reihen ausgezeichnet. heg

