Design in Stuttgart studieren

»Ich gestalte mir die Welt, wie sie mir gefällt«. Spaß am Gestalten, im virtuellen Raum unterwegs sein, mit den Top-Playern der Branche mitmischen – das alles geht an der neuen Designhochschule media Akademie Hochschule Stuttgart (mAHS). Die innovative und staatlich anerkannte Designhochschule mitten im Herzen der Landeshauptstadt bildet seit 2015 Spezialisten rund um Animation-Design, Game-Design und Industrial-Design aus. In den Startlöchern steht auch schon der nächste Bachelor-Studiengang Kommunikations-Design. Alle Studiengänge zeichnen sich durch eine sehr hohe Praxisrelevanz aus. Hier werden praktische Projekte kontinuierlich in die Lehrveranstaltungen integriert. Diese werden zum Großteil in Kooperation mit Partnern aus Wirtschaft und Kultur durchgeführt und bieten dadurch eine direkte Verknüpfung mit potenziellen Arbeitgebern.

In Deutschland einmalig

Eine weitere Besonderheit ist der interdisziplinäre curriculare Ansatz der Hochschule, der alle Studiengänge punktuell miteinander koppelt. Eine solche Hochschule, wie sie mit der mAHS realisiert wird, ist für ihre Sparte in Deutschland einmalig. Sie ist damit auch im Wettbewerb mit weiteren Studienangeboten und Forschungseinrichtungen andernorts deutlich besser aufgestellt. Ob Animations-Design, Game-Design, Industrial-Design oder Kommunikations-Design – von hier aus starten die zukünftigen Absolventinnen und Absolventen in erfolgreiche unternehmerische wie auch akademische Karrieren. tmo

