Die AfK feiert ihren 25. Geburtstag

× Erweitern Akademie für Kommunikation

»Angefangen haben wir vor 25 Jahren mit Fachschulen«, erzählt Otto Wolff, Gründer der Akademie für Kommunikation. In den Anfängen war die AfK eine kleine und feine berufliche Schule, untergebracht in angemieteten Räumen, teilweise waren die Ausbildungen berufsbegleitend. Immer jedoch schon war das erklärte Motto: »Wenn mir etwas Spaß macht, lerne ich es schneller und besser.« Fachschulen gibt es in der Zwischenzeit keine mehr. Wenn man heute die Akademie für Kommunikation betritt, begegnet man kreativen jungen Menschen, die ihr Abitur, ihre Fachhochschulreife oder die Mittlere Reife machen. Aber noch immer stehen die Neigungen und Talente der Schüler im Vordergrund. Und das Konzept geht auf. Die Akademie für Kommunikation hat sich in den vergangenen 25 Jahren immer weiter entwickelt. Stets auf dem neuesten Stand der Technik eröffnete die Familie Wolff in sieben Städten Baden-Württembergs ihre Akademien. Nach Stuttgart im Jahr 1991 folgten Heilbronn (2000), Mannheim (2002), Pforzheim (2003), Ulm (2004), Freiburg (2006) und Karlsruhe (2010). Seit 2014 gibt es in Stuttgart und Ulm außerdem die Hochschule für Kommunikation und Gestaltung, die zum Bachelor of Arts führt. Neben den Profilfächern, die sich an den Interessen und den Begabungen orientieren, zeichnet die Akademie für Kommunikation auch ihre geschäftige und kreative Atmosphäre aus. Die Rechnerräume sind mit gängiger Software ausgestattet, Fotostudios, Zeichenateliers und Werkstätten bieten viel Raum für praxisorientierten und kreativen Unterricht. Den Schülern der Gymnasien und der Gestaltenden Berufskollegs stellt die Akademie für Kommunikation ein Laptop zur Verfügung. Ber

Die Schulen der AfK

Berufliche Gymnasien:

- Technisches Gymnasium

- Wirtschaftsgymnasium

Gestaltende Berufskollegs:

- Berufskolleg für Grafik-Design

- Berufskolleg für Produkt-Design

- Berufskolleg für Medien-Design/Technische Dokumentation

Kaufmännische Berufskollegs:

- Kaufmännisches Berufskolleg I & II

- Kaufmännisches Berufskolleg für Fremdsprachen

Soziale Berufskollegs:

- Berufskollegs für Gesundheit und Pflege I und II

Berufsfachschulen:

- Berufsfachschule für Wirtschaft (Medien)

Infos zu Schulen und Terminen unter www.akademie-bw.de