Tipps von der Agentur für Arbeit gute Gründe für die Ausbildung

»Soll ich eine Ausbildung machen? Oder weiter zur Schule gehen? Oder doch studieren?« Viele Fragen stellen sich den Jugendlichen und Antworten zu finden, ist manchmal ganz schön schwierig. Doch gut informiert fällt die Entscheidung viel leichter - dabei können die Berufsberaterinnen und -berater der Agentur für Arbeit Ludwigsburg und ein Besuch im Berufsinformationszentrum (BiZ) super weiter helfen.

Acht gute Gründe, um eine

Ausbildung zu beginnen:

1.) In Deutschland gibt es eine riesengroße Vielfalt an Ausbildungsberufen. Von den rund 350 Ausbildungen gibt es viele, von denen man noch nie etwas gehört hat – die aber total interessant und spannend sind.

2.) Keine Lust mehr auf »nur« Schule? Während einer Ausbildung lernt man mitten in der Praxis und für die Praxis, sammelt Erfahrungen fürs Leben, übernimmt Verantwortung und wächst mit den Aufgaben.

3.) Statt Taschengeld von daheim: eigenes Geld verdienen. Ein erster Schritt in die Unabhängigkeit!

4.) Eine Alternative zum Studium ... Mit Abitur natürlich an die Uni? Das war gestern. Von 100 jungen Erwachsenen mit (Fach-)Hochschulreife entscheiden sich in Deutschland 23 für eine Berufsausbildung.

5.) Umgekehrt braucht man nicht mehr unbedingt das (Fach-)Abitur, um nach der Ausbildung sein Wissen an einer Hochschule zu vertiefen. In vielen Ausbildungsberufen kann zusätzlich zur Ausbildung noch der Fachhochschulabschluss erworben werden oder im Anschluss an eine Ausbildung durch Qualifizierungen wie Techniker, Meister oder berufsbegleitende Schulen.

6.) Nach der Ausbildung ist noch nicht Schluss mit der Karriere! In Deutschland ist nicht nur das Ausbildungssystem richtig gut, sondern auch das Angebot an Fort- und Weiterbildungen. Wer sich fort- und weiterbildet, bleibt auf dem Laufenden und kann auch (ohne Studium) einen Karriereweg einschlagen, der nach oben offen ist. Informationen zur weiteren Berufsweg-Planung gibt es unter www.arbeitsagentur.de/kursnet

7.) Fachkräfte sind schon heute gefragt – und der Bedarf wird noch steigen. Das gilt besonders in Süddeutschland, denn hier entwickelt sich die Wirtschaft weiterhin erfolgreich.

8.) Während einer Ausbildung erhält man in der Regel eine Ausbildungsvergütung. Doch es gibt auch Ausbildungen, bei denen kein Lohn gezahlt wird. Keine Angst: hierfür gibt es viele Fördermöglichkeiten.

Aber auch wenn man den Schulabschluss nicht geschafft hat oder noch nicht ganz fit für eine Ausbildung ist, helfen die Berufsberaterinnen und -berater der Arbeitsagentur Ludwigsburg weiter. Sie zeigen flexible Wege zum Nachholen des Schulabschlusses auf und informieren über das berufliche Übergangssystem. Hierzu gehören Maßnahmen wie das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf oder das Berufseinstiegsjahr.

Das Bildungssystem in Baden-Württemberg ist so vielfältig, dass für jeden etwas dabei ist. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ludwigsburg kennt das regionale Ausbildungsstellenangebot genau und kann deshalb wertvolle Tipps für die Stellensuche geben und Ausbildungsstellen vermitteln. Auch über Aussichten auf dem Ausbildungsmarkt, über Ausbildungsmöglichkeiten in Betrieben und Schulen, über Bewerbungsverfahren und Fördermöglichkeiten kann die Berufsberatung ausführlich informieren. Unter www.dasbringtmichweiter.de gibt es zusätzlich Informationen zu allen Themen rund um Ausbildung und Studium. ame

Agentur für Arbeit Ludwigsburg

Alle Infos zur Berufswahl online auf www.arbeitsagentur.de