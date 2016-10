Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg

× Erweitern Filmakademie Baden Württemberg Ludwigsburg

Ob eher der Besuch einer Filmhochschule oder der Zugang über die Praxis zum Erfolg in Film- und Fernsehberufen führt, ist umstritten. Die Filmakademie Baden-Württemberg verbindet beide Wege miteinander: Erfolgreiche Brancheninsider vermitteln nicht nur umfassende theoretische Kenntnisse, sondern helfen auch aktiv bei deren praktischer Umsetzung. Das Lehrkonzept in Ludwigsburg beruht auf der Projektorientierung der gesamten Ausbildung. Das bedeutet »learning by doing« in allen Phasen der Film- und Fernsehproduktion. Die rund 450 Studierenden werden von mehr als 300 Dozentinnen und Dozenten betreut, die in der Film- und Medienbranche verantwortliche Positionen einnehmen.

Ein guter Teamgeist bildet die Basis für einen gelungenen Film. Deswegen erarbeiten die Studierenden vom ersten Semester an ihre Filme gemeinsam. Die Dozenten unterstützen die Studierenden dabei, nach und nach ihre Persönlichkeit und eine Haltung zu entwickeln, ihren eigenen Stil zu finden und Mut zum Risiko zu zeigen. Darüber hinaus ermöglichen Austauschprogramme mit Partnerhochschulen in den USA, Kanada, Polen, Israel oder Frankreich Einblicke in fremde Filmwelten. So nehmen beispielsweise ausgewählte Studierende am »Hollywood Workshop« in Los Angeles sowie am Workshop »fiction alexa« in Paris teil. Beide Programme werden durch die Vergabe von Stipendien der Baden-Württemberg Stiftung ermöglicht.

Drei Studiengänge

Die Filmakademie bietet drei Studiengänge an: Film und Medien, Produktion sowie Filmmusik und Sounddesign. Im Studiengang Film und Medien werden die Studienschwerpunkte Animation, Bildgestaltung/Kamera, Drehbuch, Interaktive Medien, Montage/Schnitt, Regie (mit der Möglichkeit der Vertiefung in Bildungs- und Wissenschaftsfilm, Dokumentarfilm, Szenischer Film und Werbefilm), Motion Design und Szenenbild angeboten. Das Studium schließt mit dem Diplom ab.

Mit dem Animationsinstitut, dem Atelier Ludwigsburg-Paris sowie der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander ist die Filmakademie Baden-Württemberg in einen einzigartigen Campus intergiert. Dieser bietet die deutschlandweit, vielleicht sogar weltweit einzigartige Gelegenheit für eine breite interdisziplinäre Vernetzung und Qualifikation, die einzelne Fächer, Genres oder Kunstformen transzendiert. Auch mit der Akademie für Darstellende Kunst bestehen umfangreiche Kooperationen in der Lehre und Projektarbeit, etwa in den Bereichen Regie, Schauspiel und Dramaturgie/Drehbuch. Ber

