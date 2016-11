Die Maus mehrfach bei Ziehl-Abegg

× Erweitern Die Maus bei Ziehl-Abegg

Das Hallo war groß, als die große orange Maus bei Ziehl-Abegg erschienen ist: Einmal beim Türöffnertag in Kupferzell und einmal beim Fotoshooting für Mitarbeiterkinder in Künzelsau. Im Vorfeld hatte schon ein Fernsehbeitrag in der »Sendung mit der Maus« für Freude gesorgt, in dem erklärt wurde, wie ein Elektromotor funktioniert – gefilmt worden war dazu im Werk ZA Kupferzell.

Der Türöffnertag der »Sendung mit der Maus« findet jedes Jahr am 3. Oktober statt. Mehr als 600 Institutionen und Firmen öffneten dieses Jahr dabei ihre Türen für Kinder. »Wir haben mehr als 100 Jahre Erfahrung im Bau von Elektromotoren«, erklärt Vorstandschef Peter Fenkl, warum Ziehl-Abegg den Elektromotor ins Zentrum des Türöffnertages gestellt hat. Dabei setzt das Unternehmen die Wünsche der »Sendung mit der Maus« ideal um: »Ein reiner Tag der offenen Tür ist nicht im Sinne der ‚Maus‘ – wir bringen den Kindern Technik näher, erklären Zusammenhänge und lassen sie selbst etwas zusammenbauen«, unterstreicht Fenkl. Natürlich gibt es auch eine Erkundung der industriellen Produktion im Motorenwerk und einen Blick hinter die Kulissen der Testaufzüge.

Wie in einer richtigen Fabrik erhalten alle Kinder spezielle Arbeitskleidung in Form eines Maus-Türöffnertag-Shirts. Dazu gibt es eine gut gefüllte Vesperdose aus Metall und einen Bausatz für einen Elektromotor. 15 Auszubildende und Ausbilder assistieren, beantworten Fragen und greifen auch mal zu Zange und Schraubendreher, um die Kindern zu unterstützen. Mit dabei ist Professor Dr. Jürgen Ulm von der Hochschule in Künzelsau. Dort ist er der Spezialist für elektromagnetische Antriebe.

Besondere Momente im Bild festgehalten

In Künzelsau sind annährend 100 Mitarbeiterkinder schon ziemlich nervös: Sie kommen zum exklusiven Fotoshooting für Mitarbeiterkinder. Natürlich dürfen auch Geschwister und Eltern mit auf die Fotos. Das schönste Foto gibt es sofort professionell ausgedruckt zum Mitnehmen, die anderen später digital.

Um beide Aktionen für später festzuhalten, gibt es online zwei große Fotoalben und einen Film über die Maus bei Ziehl-Abegg. Ein »Making of« zeigt, wie die Macher der »Sendung mit der Maus« bei Ziehl-Abegg im Sommer die Sachgeschichte über den Elektromotor gedreht haben. bd

ZIEHL-ABEGG SE Heinz-Ziehl-Straße, 74653 Künzelsau,

Fon: 07940/16-0 www.facebook.com/ziehlabeggmaus