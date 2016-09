Dieser Weg kann ein leichter sein …

× Erweitern Schneider Bau

Das gemeinsame Event aller Azubis von Schneider Bau aus allen Standorten führte in den Waldkletterpark Weinsberg. Los ging es mit Übungen in geringer Höhe und dann ging es weiter in die Baumgipfel. Gar nicht so einfach für die Kaufleute, Straßenbauer, Baugeräteführer und DHBW-Studenten mit ihren Betreuern. Auf dem hohen Seil spürt man ganz schön das Adrenalin. Alle Teilnehmer waren begeistert.

Im Alltag geht’s jetzt darum, welche Materialien im Kanalbau verwendet werden oder wie man vorhandenes Erdmaterial verbessern kann. Wie bringt man eine Höhe an und wie wird das Gefälle für die Fläche berechnet? Wohin fließt das Wasser von der Deckschicht und welche Möglichkeiten gibt es, das Oberflächenwasser zurück zum Grundwasser sickern zu lassen.

Dabei brauchen die Jungs und Mädels Vorstellungsvermögen und logisches Denken. Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeiten sind ebenfalls gefragt. Interessierte Leute bekommen übrigens gerne ein Praktikum.

