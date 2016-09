Druck-Dienstleistungen mit Qualität

× Erweitern Stdler & Kunert

Stadler & Kunert bietet seit über 40 Jahren vielfältige Druck-Dienstleistungen in Heilbronn. So gehört beispielsweise das sorgfältige Drucken und Binden von Studienarbeiten zu den Leistungen. Egal ob Bachelor-, Master-, Diplom- oder Doktorthesis – Stadler & Kunert verpasst den Arbeiten innerhalb von 24 Stunden den letzten Schliff.

In den Geschäftsräumlichkeiten sind Drucken, Schneiden, Binden und Prägen möglich. Kunden können eine von den hochwertigen, langlebigen und belastbaren Bindungen in den Varianten Softcover, Paperback und Hardcover wählen. Darüber hinaus werden auch Ringbindungen mit Metall- oder Kunststoffringen angefertigt.

Zum Ausbau der Produktionskapazität und Druckqualität wird ständig in neue Hochleistungs-Farbproduktionssysteme investiert. So zählt auch das Personalisieren von Briefen, das Erstellen von Flyern, Postkarten und Einladungen sowie Kuvertierungen, Laminierungen, ein Scanservice und CD/DVD Vervielfältigungen zu den Serviceleistungen des Unternehmens. Auch Poster in Fotoqualität hochglänzend oder matt ebenso wie Roll-ups, Messewände oder Poster und Planen für die Fassadenwerbung sind erhältlich.

Abgerundet wird das Angebot mit hochwertigem Digitaldruck für den Innen- und Außenbereich in Klein- und Mittelauflagen bis 155 cm Druckbreite. Der Lösemitteldruck mit Eco-Solvent- Farben bietet eine UV- Beständigkeit von über drei Jahren im Freien sowie absolute Wasserfestigkeit.

Stadler & Kunert Weinsberger Str. 43/1, 74072 Heilbronn, Fon: 07131/991360

www.stadler-kunert.com