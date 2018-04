Edeka-Nachwuchs gesucht: »Entdecke deine Zukunft«

× Erweitern Foto: EdekaHadelsgesellschaft Südwest mbH

Die Ueltzhöfer-Edeka-Märkte im Stadt- und Landkreis Heilbronn suchen Nachwuchs. Auszubildende, Schüler, die eine duale Ausbildung anstreben und Bewerber, die in einem der fünf Lebensmittelmärkte ihre berufliche Zukunft sehen, sind wilkommen.

Im Moment bildet das Familienunternehmen 30 junge Leute in fünf Ausbildungsberufen aus: Fachverkäufer/-in Metzgerei, Verkäufer, Frischespezialisten und Kauffrauen/männer im Einzelhandel mit integriertem Handelsfachwirt. Für den Metzgerberuf fehle es zurzeit an Bewerbern, bedauert Michaela Ueltzhöfer. Eine Ausbildung bei Ueltzhöfer bietet viel Abwechslung. So finden zum Beispiel immer wieder Wettbewerbe statt, bei denen sich die Auszubildenden untereinander messen können. Am Ende wird einer oder eine der Teilnehmer/innen zum » Mega Azubi« gekürt. Das bringt Spaß, lehrt aber auch Verantwortung und ein faires Miteinander. Die Zusammenarbeit mit der Edeka-Ausbildungsabteilung ist eng. Pro Jahr werden mehrere Schulungseinheiten absolviert. Ehemalige Azubis, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben und dem Unternehmen über die Ausbildungszeit hinaus als Mitarbeiter treu bleiben, durchlaufen als frischgebackene »edekaner« weitere Fortbildungsprogramme. Allen Mitarbeitern steht ein Wissensportal mit internen Programmen zur individuellen Nutzung zur Verfügung.

Aktuell betreibt die Familie Ueltzhöfer fünf Lebensmittelmärkte: am Südbahnhof in Heilbronn, in Heilbronn-Sontheim, in Neuenstadt am Kocher, in Ellhofen und in Oedheim. Die Märkte sind zwischen 1200 und 2800 Quadratmeter groß. In Ellhofen findet der Verkauf wegen Umbaus derzeit in einem Zelt statt. Die Neueröffnung des Markts ist für November geplant. Die Ueltzhöfer Märkte sind sehr regional geprägt und gehen mit der Zeit. Mit den »Generationenmärkten« reagieren sie auf den demografischen Wandel. Die Regalhöhen wurden altersgerecht angepasst, die Gänge sind breit und das Sortiment ist übersichtlich angeordnet, so dass sich ältere Kunden - auch mit Rollator - bequem bewegen können. Auf Wunsch werden Ernährungsberatungen angeboten, es gibt Gutscheinkarten, eine DeutschlandCard und einen Online-Shop (Edrive). she

EDEKA Ueltzhöfer

Mauerstraße 78-90

74081 Heilbronn-Sontheim

Fon: 07131203980

www.edeka-ueltzhoefer.de