Effizienz durch Kompetenz

Die Boyn Bürokommunikationssysteme GmbH ist ein lösungsorientierter Fachhandel für Büromaschinen (Kopierer, Drucker, Scanner, Fax) mit dem Schwerpunkt auf multifunktionalen Farbgeräten und angepassten Lösungen in den Bereichen Druckkostenoptimierung, Archivierungs- und Dokumentenmanagementsystemen (DMS).

Branchenerfahrung

Nach zehn Jahren Geschäftstätigkeit in der Heilbronner Austraße erfolgte für die Boyn GmbH der zwingend notwendige Umzug in die neu gebauten Räumlichkeiten in der August-Wankmiller-Str. 13 in Heilbronn. »Durch den Umzug in die Böllinger Höfe konnten wir unsere Schlagkraft verstärken«, so Geschäftsführer Georg Boyn. Damit werde man der steigenden Nachfrage der Kunden gerecht.

Qualität

Mehr als 3.500 Kunden betreut das Unternehmen nach eigenen Angaben. Persönliche Kontakte, Kontinuität und Flexibilität sind für die Boyn GmbH entscheidende Aspekte zur

Aufrechterhaltung ihrer Geschäftsbeziehungen. Durch die langjährige Erfahrung und regelmäßige Weiterbildung der Mitarbeiter wird ein hohes Qualitätsniveau im Unternehmen sichergestellt. Die Ausbildung und Qualifikation junger Menschen ist dem Unternehmen ein wichtiges Anliegen. Drei Auszubildende erhalten regelmäßig einen Ausbildungsplatz im Berufsbild Informationselektroniker, Kauffrau/-mann für Büromanagement und Kauffrau/-mann für Groß-und Außenhandel.

Kompetente Beratung

Bei den angebotenen Produkten setzt Boyn seit Anfang an auf namhafte Hersteller. Alle Druck- und Kopiersysteme sowie Faxgeräte im Sortiment erfüllen allerhöchste Qualitätsstandards. »Uns ist es wichtig, dass wir nicht nur einzelne Komponenten verkaufen, sondern unsere Kunden rundum kompetent beraten«, betont Geschäftsführer Torsten Hart die Philosophie seines Unternehmens. Ziel sei es mit dem Kunden Arbeitsprozesse rund um das Thema Drucken und Archivieren effizient zu gestalten.

Zu den Leistungen gehört ein umfangreiches Produktportfolio professioneller Bürogeräte, deren Vertrieb (Miete/Leasing) sowie die Wartung und Reparatur von Neu- und Gebrauchtgeräten.

Boyn Bürokommunikationssysteme GmbH

August-Wankmiller-Straße 13, 74078 Heilbronn,

Fon: 07131/797890

www.boyn.eu