Eine Ausbildung bei der Stadt Schwäbisch Hall

Kurz vor dem Start einer Beruflichen Laufbahn? Auf der Suche nach dem richtigen Beruf, der den Fähigkeiten und Fertigkeiten entspricht? Dann ist eine Ausbildung bei der Stadtverwaltung Schwäbisch Hall genau das Richtige.

Die Stadtverwaltung Schwäbisch Hall bietet jedes Jahr zahlreiche Ausbildungsplätze in den unterschiedlichsten Berufen und Bereichen an. Die Aufgaben einer Großen Kreisstadt mit rund 40.000 Einwohnern sind vielfältig. Sie reichen von der IT-Abteilung, Personalangelegenheiten und Schulsozialarbeit über das Instandhalten von Dienstwagen, das Organisieren von Veranstaltungen bis hin zum Überwachen der Kläranlagen und Umbaumaßnahmen an Gebäuden. Deshalb lässt sich für jeden etwas Passendes finden. Derzeit werden 74 Auszubildende und Studierende in 19 unterschiedlichen Berufen und Studiengängen ausgebildet.

Die Stadtverwaltung Schwäbisch Hall bietet ihren Auszubildenden eine vielseitige und qualifizierte Ausbildung mit abwechslungsreichen und interessanten Tätigkeiten, damit man gut ins Berufsleben starten kann.

Auch die Gemeinschaft kommt hier nicht zu kurz: Es finden verschiedene Events zu Beginn und während der Ausbildung statt – z. B. die Einführungswoche zum Kennenlernen, Ausflüge, Besichtigungen, Teamaktionen und Projekte. sob

