Eine Ausbildung beim Landratsamt Hohenlohekreis

Führerscheine ausstellen, Asylsuchende betreuen, kulturelle und touristische Veranstaltungen planen oder Grundstücke vermessen..., dies sind nur einige der vielfältigen Aufgaben, für die die knapp 900 Mitarbeiter/innen des Landratsamtes zuständig sind.

Um diese Aufgabenvielfalt erfüllen zu können, braucht das Landratsamt engagierte, verantwortungsbewusste, aber auch kreative und soziale Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufssparten. Als Basis hierfür bildet das Landratsamt bis zu zehn Ausbildungsgänge aus und bietet zudem Praxisphasen für verschiedene Studiengänge an. Dem Ausbildungsteam liegt sehr am Herzen, dass die Auszubildenden von Anfang an gut integriert werden, dass sie beim Erreichen des jeweiligen Ausbildungsabschlusses unterstützt und ihnen nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung gute Perspektiven geboten werden.

Gleich zu Beginn der Ausbildung erleben die Auszubildenden spannende Einführungstage, die sie dabei unterstützen sollen, sich schnell einzugewöhnen, sich dazugehörig zu fühlen und als Team zusammen zu wachsen. Bei einer Ämterrallye im Haus und den Außenstellen lernen die Azubis viele Facetten der Landkreisverwaltung kennen und können sich darüber hinaus eine gute Orientierung verschaffen. Ein spannendes Seminar zur Thematik »erfolgreicher Berufsstart« sowie die zur Seite Stellung eines Paten für jeden »Neuling«, bieten Information und Sicherheit. Aktionen wie z.B. ein gemeinsames Frühstück oder ein abwechslungsreicher »Team-Tag« runden die Einführungstage ab, so dass alle neuen Auszubildenden mit gutem Gefühl die Ausbildung starten können.

Neben den fachlichen Kompetenzen liegt dem Landratsamt auch die Stärkung der Sozialkompetenzen der Auszubildenden sehr am Herzen. Deshalb nehmen die Auszubildenden über die eigentliche Ausbildung hinaus an verschiedenen Seminaren teil und bearbeiten im Team diverse Projekte. Zudem organisiert die aktive Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) regelmäßige Treffen für den gegenseitigen Austausch und steht als Ansprechpartner für alle offenen Fragen zur Verfügung. Um das Landratsamt mit seinen vielfältigen Aufgaben kennenlernen zu können, werden neben Schülerpraktika (BORS/ BOGY) auch freiwillige Schnuppertage zur beruflichen Orientierung angeboten. sob

Landratsamt Hohenlohekreis

Allee 17, 74653 Künzelsau

Fon: 07940-18730

www.hohenlohekreis.de