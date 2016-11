Eine Ausbildung in der Gastronomie und geregelte Arbeitszeiten? Das geht!

× Erweitern Gastroberufe

Arbeiten am Wochenende oder abends, wenn die anderen frei haben. Das hält viele Schulabgänger von einer Ausbildung in der Gastronomie ab. Ein interessanter Job und geregelte Arbeitszeiten müssen aber kein Widerspruch sein.

Das zeigt die Schwäbisch Hall Facility Management GmbH (SHF). Die Tochtergesellschaft der Bausparkasse Schwäbisch Hall bietet in ihrer Betriebsverpflegung abwechslungsreiche und interessante Ausbildungsplätze an. Die Verpflegung von täglich über 2.000 Kunden im Betriebsrestaurant und der Region sicherzustellen, ist eine Herausforderung und nur mithilfe der engagierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betriebsverpflegung der SHF möglich.

Traumberuf Koch/ Traumberuf Köchin

Auszubildende zum Koch oder zur Köchin erwartet ein anspruchsvolles und vielfältiges Aufgabengebiet, und das mit geregelten Arbeitszeiten von montags bis freitags von 7 bis 15 Uhr. Wer einen Beruf mit Kundenkontakt und viel Abwechslung sucht, für den ist die Ausbildung zur Fachkraft für Systemgastronomie in der SHF das Richtige. Ob in der Küche, im Büro oder im Servicebereich – das Einsatzgebiet ist facettenreich. »Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil jeder Tag anders ist und ich viel Kontakt mit Kunden habe«, bestätigt Lisa Schneider, Auszubildende zur Fachfrau für Systemgastronomie in der SHF. Ergänzt werden die gastronomischen Ausbildungen durch ein Praktikum in einem Hotel oder Restaurant der Umgebung. Und auch nach der Ausbildung bietet die SHF Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Überzeugen die Leistungen, besteht eine gute Chance auf Übernahme und auch ein Auslandsaufenthalt wird unterstützt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, in Kooperation mit der SHF an der Dualen Hochschule Heilbronn Food Management zu studieren.

Über eine interessante Ausbildung und geregelte Arbeitszeiten hinaus bietet die SHF ihren Auszubildenden eine Vergütung nach Tarifvertrag mit 13 Gehältern, vermögenswirksamen Leistungen und 30 Tage Urlaub im Jahr. Und noch weitere interessante Ausbildungsberufe wie Immobilienkaufmann/frau, Mediengestalter/in, Mechatroniker/in, Elektroniker/in oder Fachkraft für Schutz und Sicherheit. bd

