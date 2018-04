Einzigartig in Europa: Josef Schimmel Adelsheim GmbH

Seit 1949 groß im Geschäft mit europaweit einzigartiger Konzeption und seit 2014 auch einem Standort in der Slowakei: Die Josef Schimmel Adelsheim GmbH ist eine besondere Erfolgsgeschichte, die auch im Bereich Ausbildung Interessantes zu bieten hat.

Die Josef Schimmel Adelsheim GmbH ist mit 190 Beschäftigten ein langjährig erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, das auf Filtertechnologie aus Kunststoff und Metall sowie auf die Fertigung von Präzisionsdrehteilen aus allen zerspanbaren Werkstoffen spezialisiert ist.

Diese Kombination ist europaweit einzigartig und sorgte für namhafte Schlüsselkunden in Europa, den USA, Südamerika und Asien.

1949 wurde das Unternehmen gegründert und konzentriert sich seit dieser Zeit auf diese spezielle Kombination.

Seit 2014 hat die Josef Schimmel Adelsheim GmbH einen weiteren Produktionsstandort in Drietoma in der Slowakei. Nur wenige sind in der Lage, besonders kleine Bauteile zu fertigen. In diesem Segment sind die Mitarbeiter der Josef Schimmel Adelsheim GmbH Spezialisten. Dazu verfügen sie in allen Bereichen über das richtige Know How. Seit fast 70 Jahren hat die Josef Schimmel Adelsheim GmbH Erfahrung in der Fertigung von technischen Filtern und Sieben sowie Präzisionsdrehteilen.

Die notwendigen Werkzeuge und Vorrichtungen für spezielle Verbindungsverfahren fertigt sie in ihrem eigenen Werkzeugbau. Fundiertes Wissen, modernste Messgeräte und Prüfautomaten, erfahrenes Personal und ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach IATF 16949:2016 stellen sicher, dass die hohen Kundenanforderungen erfüllt werden.

Unternehmenserfolg beruht auf der Motivation und Qualifikation der Mitarbeiter. Die Attraktivität des Unternehmens für neue Mitarbeiter entsteht durch die Schaffung von Gestaltungsfreiräumen und Offenheit für neue Ideen außerhalb der bisherigen Vorgehensweisen. Die Josef Schimmel Adelsheim GmbH bietet eine große Bandbreite interessanter Angebote an, die diese Ziele verfolgen und zugleich jungen Menschen den Berufseinstieg erleichtern. wol

