Erfolgreicher Startschuss für die neuen Sprügel Asse

Auch in diesem Jahr zeichnete sich der erste Tag der neuen Azubis und Studenten bei SPRÜGEL wieder durch ein abwechslungsreiches Programm aus.

»Wie wird wohl der erste Tag in dem neuen Ausbildungsbetrieb?«, »Was wird mich erwarten?«, »Welche Kollegen werden mir künftig jeden Tag begegnen?«. Genau diese und viele weitere Fragen stellen sich viele Berufseinsteiger vor ihrem ersten Arbeitstag. Bei SPRÜGEL ist dieser Tag ein ganz Besonderer und ihm geht daher auch eine gute Vorbereitung voraus. Nicht nur für die neuen ASSe, sondern auch für die bereits bestehenden ist es immer wieder spannend zu erfahren, wer nun ein fester Bestandteil von SPRÜGEL ist. Und so startete dieser Tag mit einem herzlichen Empfang durch die bestehenden ASSe und die Personalabteilung. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wartete auf das neue ASSe-Team zunächst eine knifflige Schnitzeljagd durch das Unternehmen. Dadurch lernten die neuen ASSe die Abteilungen sowie das Firmengebäude besser kennen und auch die SPRÜGEL Mitarbeiter lernten die neuen ASSe kennen. Beim gemeinsamen Mittagessen in der gemütlichen SPRÜGEL-Kantine war dann auch das letzte Eis gebrochen und es wurde fröhlich erzählt und gelacht.

Intensive Kennenlern-Phase

Den Nachmittag verbrachten die ASSe dann zusammen mit der Personalabteilung und den Paten im SPRÜGEL-eigenen Tagungszentrum »Jägerhaus«. Umgeben von purer Idylle und strahlendem Sonnenschein stieg die Vorfreude auf einen tollen gemeinsamen Nachmittag. Nach lustigen und kreativen Kennenlernspielen, bei denen sich auch die bestehenden ASSe und die Paten noch einmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen durften, standen verschiedene Informationen zur Ausbildung bei SPRÜGEL auf dem Programm. Anhand einer sehr anschaulichen und mit vielen Bildern gestalteten Präsentation informierten die bestehenden ASSe zusammen mit der Personalabteilung über alle ausbildungsrelevanten Themen. Abgerundet wurde der abwechslungsreiche Tag bei leckerer Lasagne in lockerer gemütlicher Runde. Es war wieder ein toller erster September-Tag, der allen beteiligten ASSen, Paten und der Personalabteilung viel Spaß und Freude bereitet hat. SPRÜGEL freut sich auf die gemeinsame Zeit mit den neuen ASSen, die ab sofort Teil des tollen ASSe-Teams sind und wünscht ihnen für ihre Ausbildung alles Gute und viel Erfolg.

