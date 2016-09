Erlebnisreicher Ausbildungsauftakt bei Bechtle

× Erweitern Bechtle

Berufsstarter von Kiel bis Friedrichshafen kommen für zwei Tage am Bechtle Platz 1 zusammen, um sich mit der Arbeitswelt am Konzernsitz vertraut zu machen. Eine bunte Mischung aus Vorträgen, Besuchen in den Fachbereichen und einem tollen Abendprogramm machen das Azubi-Mikado zum ersten Highlight der Ausbildung.

Dabei legt Bechtle großen Wert auf die Möglichkeit zum Austausch und zum Knüpfen von standortübergreifenden Kontakten.

Im Mittelpunkt der jüngsten Veranstaltung stand zunächst die Vorstellung des Geschäftsmodells der europaweit tätigen Bechtle AG. Den Vortrag zum Thema Unternehmenskultur hielt mit Jürgen Schäfer einer der drei Vorstände persönlich. Die Abendveranstaltung führte die Teilnehmer dann in actionreiches Gefilde: Im Klettergarten warteten sowohl auf dem Boden als auch in luftiger Höhe einige Herausforderungen, die im Team erfolgreich gemeistert wurden.

Den Auftakt des zweiten Tages bildete die Vorstellung der Ausbildungsinitiative AZUBIT.

Unter www.bechtle-azubit.de informieren Bechtle Azubis alle Interessierten über die von ihnen gewählten Ausbildungsberufe und Studiengänge. Dabei werden in Form von Blogs, Fotos und Videos Einblicke in die verschiedenen Aufgabengebiete und Themenfelder gegeben. Reinklicken lohnt sich! Das Shooting des Gruppenfotos stand ebenso auf dem Programm wie die Vorstellung der einzelnen Unternehmensbereiche und ein abschließender Rundgang durch die Zentrale.

