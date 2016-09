Experten in Sachen Absicherung

× Erweitern Becks Absperrtechnik Heilbronner Fandorf, Foto: Heiko Kempe

Die BECKS Absperrtechnik GmbH ist Profi in der Absicherung von Baustellen. Aber auch die Sicherung und Absperrung von Großveranstaltungen gehört zu den umfangreichen Leistungen des Neckarsulmer Unternehmens. So wurden 2016 unter anderem das Heilbronner Fandorf zur Europameisterschaft und das Festival Haigern Live mit Bauzäunen, Absperrgittern, Bühnengittern und Verkehrssicherung eingerichtet.

Mit eigenen Montageteams werden die erforderlichen Elemente angeliefert, fachmännisch aufgebaut – auf Wunsch mit Sichtschutz- oder Werbeplanen versehen – und nach dem Ende des Events wieder abgebaut. Die Haupteinsatzgebiete sind die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Die BECKS Absperrtechnik GmbH ist ein wachsendes und dynamisches Unternehmen. Man schenkt ihr Vertrauen, weil Teamgeist, Offenheit, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit wichtige Werte im Leitbild des Unternehmens sind. Um seiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden unterstützt das Unternehmen regelmäßig gemeinnützige Veranstaltungen wie z.B. Haigern Live und spendet an Organisationen (Ärzte ohne Grenzen, Menschen in Not), die dringend benötigte Hilfe umsetzen.

BECKS Absperrtechnik GmbH

Austraße 27, 74172 Neckarsulm, Fon: 07132/48805-0

www.becks-gmbh.de