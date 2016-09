Exzellente Verpackungstechnologien – und Zukunftschancen

× Erweitern Lehrwerkstatt

Mehr als 2.050 Menschen arbeiten weltweit bei Optima. Allein in Schwäbisch Hall sind 1.500 Mitarbeiter beschäftigt. 13 internationale Niederlassungen und über 80 Prozent Export unterstreichen die internationale Ausrichtung des Familienunternehmens.

Das 2012 eingeweihte Ausbildungszentrum bietet den etwa 150 Auszubildenden und DH-Studenten in Schwäbisch Hall beste Ausbildungs- und Qualifizierungschancen. Mit rund 1.000 Quadratmetern weist es den dreifachen Raum als zuvor auf. Es wurden dabei über 30 zusätzliche Plätze, ein Labor-und Übungsraum geschaffen sowie zwei Schulungsräume für den theoretischen Unterricht eingerichtet. Im gleichen Jahr wurden drei Dreh- und zwei Fräsmaschinen angeschafft. Mittlerweile kümmern sich fünf hauptamtliche Ausbilder im Ausbildungszentrum um die Azubis und DH Studenten.

Die kaufmännischen Auszubildenden profitieren von der internationalen Ausrichtung des Unternehmens. Im Rahmen ihrer Ausbildung sind diese für eine bestimmte Zeit an einem Standort im Ausland aktiv. Das gibt den Nachwuchskräften die Möglichkeit, andere Länder und Kulturen kennenzulernen. In einem global aktiven Unternehmen wird dies immer wichtiger. Doch auch die gewerblichen Berufe kommen früh mit internationalen Kollegen in Kontakt. Denn die Ausbildung an den internationalen Standorten erfolgt in enger Abstimmung mit dem Ausbildungszentrum in Schwäbisch Hall und Präsenzphasen vor Ort, sodass ein intensiver Austausch stattfindet.

Hidden Champion

Optima zählt zu den so genannten Hidden Champions: Das heißt, nahezu jeder hatte schon indirekt mit dem Unternehmen zu tun, aber nur die wenigsten wissen dies. Denn in beinahe jedem Supermarkt auf dieser Welt finden sich Produkte, die mit Optima Maschinen befüllt oder verpackt wurden. Bis zu 1.500 fertige Kaffeeportionspackungen entstehen pro Minute auf Optima Maschinen. Genauso viele Windeln werden pro Minute in Folie verpackt. Hotelgäste wiederum freuen sich oft an den kleinen Cremetuben oder Shampoo-Fläschchen. Sehr gut möglich, dass auch diese von einer Optima Maschine hergestellt wurden – von einer, die gleich beide Behältnisarten, Tuben und Flaschen, verarbeiten kann. Innovationen wie diese sind es, die Optima zum gefragten Partner auf der ganzen Welt machen. Die Kunden- bzw. Markennamen sind meist weltbekannt, aber »top secret«.

