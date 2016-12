Für jeden die richtige Schule

× Erweitern IB Schulen Heilbronn

Die IB Beruflichen Schulen Heilbronn bieten Schülern nach Abschluss einer allgemeinbildenden Schule oder bei Schulwechsel diverse Möglichkeiten, einen höheren oder fachlich spezialisierten

Schulabschluss zu erreichen.

Der Weg zur Fachhochschulreife führt über das zweijährige Kaufmännische Berufskolleg (BK I und BK II). Schüler mit mittlerer Reife können ebenso wie Gymnasiasten mit abgeschlossener Klasse 9 oder 10 das Sozialwissenschaftliche Gymnasium (SG) und in drei Jahren die Allgemeine Hochschulreife erlangen.

Bei Abschluss der Berufsfachschule für Kinderpflege als staatlich anerkannte/r Kinderpfleger/in besteht jederzeit die Möglichkeit, die Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher in verkürzter Form anzuschließen. Am 16. Februar 2017 findet in der Schule um 18.30 Uhr wieder ein Infoabend statt, an dem sich interessierte Schüler und Eltern vor Ort ein Bild machen können und sich im Detail über alle Möglichkeiten informieren können.

Weitere Termine: 28. März und 23. Mai 2017.

Internationaler Bund e.V., Bildungszentrum Heilbronn,

Knorrstraße 8, 74074 Heilbronn, Fon: 07131/7809-0

www.ib-heilbronn.de